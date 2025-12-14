Buscan a dos hermanitos de 14 y 5 años desaparecidos en Roca: fueron a la plaza y no regresaron

Una intensa búsqueda se desarrolla en el barrio J.J. Gómez, en la ciudad de Roca, tras confirmarse la desaparición de dos hermanitos de 14 y 5 años. Los niños salieron de su vivienda durante la tarde del sábado con la intención de ir a la plaza del barrio y no regresaron.

La situación generó una inmediata intervención policial y un pedido de máxima difusión para dar con su paradero. La última vez que fueron vistos fue el sábado 13 de diciembre, alrededor de las 16 horas, según informaron fuentes oficiales.

Quiénes son los niños buscados

La adolescente fue identificada como Margarita Aynara Díaz, de 14 años. Mide aproximadamente 1,55 metros, es de contextura delgada, tez trigueña, cabello negro largo hasta los hombros y ojos marrones. Al momento de ausentarse vestía pantalón largo azul con blanco, remera negra y zapatillas negras con violeta. Posee celular y tarjeta de colectivo.

El niño es Bautista Sebastián Banegas Díaz, de 5 años. Mide cerca de un metro, pesa unos 19 kilos, es de contextura delgada, tez trigueña, cabello corto negro y presenta dientes careados. Vestía remera fucsia, pantalón corto naranja de Bob Esponja y crocs azules sin medias.

Pedido de colaboración

Desde la Policía de Río Negro solicitaron la colaboración de la comunidad. Ante cualquier información, se pide comunicarse con la Comisaría 47 del barrio J.J. Gómez, acercarse a la unidad policial más cercana o llamar al 911.