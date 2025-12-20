Buscan a un hombre de Neuquén desaparecido después de ingresar a la montaña en Bariloche

La búsqueda de un hombre de 39 años mantiene en alerta a las autoridades de Río Negro, luego de no registrarse novedades sobre su paradero desde hace casi un mes. Se trata de Lucas Adrián Álvarez, de 39 años, oriundo de Neuquén, cuyo último rastro lo ubica en una zona de montaña de Bariloche.

Alerta en Río Negro por la desaparición de un excursionista de 39 años

Según la información oficial, no hay noticias de Álvarez desde el 21 de noviembre, cuando habría dejado la vivienda que alquilaba. Además, ese mismo día realizó un registro de trekking para ingresar al área de Pampa Linda, un dato que orienta las tareas actuales.

De acuerdo a los datos difundidos, el hombre manifestó su intención de realizar una salida a la montaña y, desde entonces, no retomó contacto. Por ello, intervienen distintas áreas con el objetivo de reunir información que permita avanzar en la búsqueda.

Cómo es Lucas Álvarez y qué datos pueden ayudar a encontrarlo

Lucas Adrián Álvarez es de contextura delgada, mide 1,72 metros, tiene tez blanca, ojos marrones y el pelo muy corto. Además, posee tatuajes en ambos brazos y otro en la pierna izquierda.

El hombre buscado ingresó a Pampa Linda, según los registros de trekking. Foto: Bariloche Trekking.

A su vez, las autoridades señalaron que cualquier dato puede ser relevante para guiar el operativo. La Fiscalía indicó que la información puede ser comunicada al sistema 911 RN Emergencias o a la unidad policial más cercana.

También se encuentra disponible el teléfono de la Fiscalía de turno, 0294 4934681, para recibir aportes vinculados al caso.