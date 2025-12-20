Incendio en un sanatorio de Bariloche: imputaron a un operario y la Justicia habló de una «negligencia» evitable

La Justicia avanza hacia un rápido esclarecimiento de las responsabilidades penales por el incendio de interfase que se desató el viernes a la tarde en el cerro Runge, de Bariloche, y amenazó varias viviendas y el edificio donde funciona el sanatorio San Carlos. Los detalles.

Imputaron un trabajador por el incendio que alarmó a Bariloche

En la mañana de hoy se realizó la audiencia de formulación de cargos contra un operario que, según las primeras evidencias, fue el causante del fuego al no tomar las debidas precauciones cuando trabajaba con una amoladora en la parte trasera del centro de salud, que linda con el faldeo boscoso del cerro.

Una chispa que generó la máquina habría tomado contacto con pastizales secos y el viento no tardó en propagar las llamas, según la hipótesis expuesta por el fiscal Facundo D´Apice.

Citó el informe preliminar de un perito en incendios según el cual “la causa probable es una fuente térmica de esquirlas metálicas incandescentes de una temperatura aproximada de 1.500 grados, generadas por una fricción abrasiva del uso manual de herramienta de corte tipo amoladora”.

Existe también un dato aportado por Protección Civil que dio cuenta de un corrimiento de la máquina de su ubicación original, lo que al parecer potenció el riesgo.

Entre las pruebas a disposición también existen grabaciones en video aportadas por vecinos, que aportan información sobre la hora exacta del comienzo del incendio (las 13.27 de ayer) y muestran que en el lugar había una sola persona.

D´Apice dijo que lo ocurrido “no fue un accidente, fue una negligencia que podía haberse evitado”. Agregó que “quien utiliza una amoladora conoce los riesgos y la necesidad de operar en un entorno seguro, con elementos de protección”.

Según el representante del Ministerio Público, la jornada de ayer se presentó con viento fuerte y su combinación con los pastos secos y la emergencia ígnea vigente determinaban “un resultado previsible”, que el operario debió tener en cuenta.

El incendio se prolongó durante varias horas, hasta su circunscripción y control por parte de bomberos voluntarios, el Splif, Protección Civil y equipos de emergencia, con el auxilio de medios aéreos para el lanzamiento de agua.

En el momento más crítico se evaluó la necesidad de evacuar viviendas y también el sanatorio San Carlos, pero luego no fue necesario.

De acuerdo al relato del fiscal, el imputado trabajó “en un lugar no habilitado ni seguro” para la tarea que desarrollaba. Las primeras actuaciones policiales hallaron en el sitio de origen del foco ígneo tanto la herramienta empleada como un cable prolongador y restos metálicos que aportarían elementos de prueba.

Incendio en Bariloche: las evidencias recolectadas

La fiscalía también mencionó las entrevistas ya efectuadas y otras por realizar con personal jerárquico del sanatorio. Durante la audiencia solicitó cuatro meses de plazo para continuar con la investigación y pedir nuevas pericias. La defensa no se opuso.

El juez actuante, Ricardo Calcagno convalidó el plazo de investigación y “tuvo por formulados los cargos en los términos requeridos, esto es, incendio por accionar negligente en los términos de los artículos 45 y 189, primer párrafo del código penal”, sostuvo el parte difundido hoy por la Justicia.

Calcagno también tuvo en cuenta lo dispuesto por el decreto del gobernador Alberto Weretilneck que en fecha reciente dictó la emergencia ígnea en todo el territorio rionegrino.

El imputado pasó unas horas detenido, pero al cabo de la audiencia recuperó su libertad. Sí se le aplicaron medidas cautelares como las de mantener domicilio y número telefónico e informar sobre cualquier cambio “bajo apercibimiento de declararlo rebelde”.

El código penal prevé penas de un mes a un año de prisión para quien cause un incendio por imprudencia o negligencia. A la vista de lo ocurrido, las campañas de prevención contra incendios forestales no solo deberán prohibir el encendido de fuego en sitios de riesgo, sino también poner el acento en la restricción para el uso al aire libre de máquinas que generan chispa o llama.