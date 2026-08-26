Buscan a un refugiero de Laguna Ilón tras perderse durante el ascenso en el cerro Tronador

Un refugiero de Laguna Ilón es buscado desde anoche por la Comisión de Auxilio del Club Andino Bariloche. Los equipos de búsqueda y rescate trabajan en la zona de Pampa Linda en Tronador, al suroeste de Bariloche, desde anoche a las 20.45 cuando se dio el aviso de emergencia.

«En este momento, el operativo continúa en desarrollo. A medida que haya novedades relevantes, se comunicarán a través de los canales oficiales», informaron desde la institución.

Según pudo conocer este diario, ayer por la tarde, dos refugieros emprendieron el ascenso al refugio Ilón. Uno de ellos llevaba esquíes y el otro, raquetas. Al llegar a destino, el primero se percató que su compañero se había demorado y volvió a buscarlo sobre sus huellas en la nieve. No lo encontró.

A las 20.45, dio aviso sobre el extravío y tres equipos de la Comisión de Auxilio, Gendarmería y del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias del parque nacional Nahuel Huapi comenzaron a buscarlo con un dron térmico y se fue siguiendo una huella que conduce al Sendero de los Caballos. «Se está buscando con un dron térmico, pero el clima no es favorable y la zona de Pampa Linda tiene vegetación muy tupida. El sector es muy amplio, entonces hay que afinar bien la zona de búsqueda», indicaron desde la Comisión de Auxilio.

Solo en el día de ayer, cayeron unos 20 centímetros nuevos de nieve y continuó nevando toda la noche. De acuerdo al Centro de Información de Avalanchas, el riesgo está en nivel 4, es muy extremo, aunque, en esa picada, no hay peligro de caída de nieve.

Según informaron, el refugiero tiene vasta experiencia ya que lleva tres años en la montaña y suponen que debe haberse resguardado. De todos modos, la búsqueda es intensiva ya que hay mucha nieve en ese sector y en las últimas horas, estaba neviscando.

«El muchacho estaba ascendiendo al refugio cuando, por cuestiones que se están averiguando, se desvío de la senda y no llegó al lugar», manifestaron desde Parques Nacionales, a través de un comunicado.

Según explicó un especialista en montañas, Ilón cuenta con dos senderos de ascenso: el peatonal sube directo y es algo más empinado; el Sendero de los Caballos es más largo, se tarda más, aunque «no es complejo». Advirtió que el problema es que el muchacho estaba solo, lo que no es aconsejable con este clima.



