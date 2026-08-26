Quiénes eran los dos trabajadores que murieron tras el incidente en un yacimiento de Vaca Muerta

Este martes 25 de agosto, un incidente fatal tuvo lugar en un yacimiento de Vaca Muerta. Las primeras informaciones reportaron la muerte de uno de los trabajadores tras una fuerte descompresión en el bloque Rincón del Mangrullo.

Algunas horas más tarde, se confirmó el fallecimiento del segundo trabajador. El joven había sido evacuado de urgencia para recibir asistencia médica. El área, donde ocurrió el accidente, es administrada bajo un esquema de joint venture 50/50 por YPF -operador- y Pampa Energía.

Ahora, dieron a conocer sus identidades.

Confirmaron las identidades de los dos trabajadores que murieron en Vaca Muerta este martes 25 de agosto

Según pudo confirmar Diario RÍO NEGRO, los trabajadores fueron identificados Jonathan Meliqueo, primera víctima fatal, y Cristian Ariel Latorre, el segundo en morir luego de ser llevado al hospital.

Desde AESA – La Ribera publicaron: «despedimos con profundo dolor a Cristian Latorre y Jonathan Meliqueo, compañeros y amigos cuya partida deja un enorme vacío en todos quienes tuvimos el privilegio de compartir con ellos momentos de trabajo, compañerismo y amistad».