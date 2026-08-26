Roger Federer tuvo su despedida en el US Open con triunfo ante Roddick en un partido exhibición

Este martes se vivió una noche llena emociones en Nueva York. El gran Roger Federer volvió a jugar en el Arthur Ashe luego de 7 años en un partido de exhibición que tuvo la atención de todo el mundo del tenis.

Alrededor de 23 mil personas se hicieron presentes para homenajear al suizo. El cinco veces campeón del US Open se reencontró con el público estadounidense en un evento llamado: «Roger Federer, un ícono regresa a Nueva York«. Fue la antesala a otro hito histórico en su exitosa carrera: el próximo sábado ingresará al Salón de la Fama Internacional.

Federer nunca tuvo una despedida formal de este Grand Slam, ya que su última participación fue en 2019 cuando cayó en cuartos de final. Luego, las lesiones le impidieron regresar al torneo antes de su retiro en la Laver Cup 2022.

En la previa, el ex tenista de 45 años reveló su emoción de volver a jugar en este mítico escenario: «Es genial estar de vuelta en Nueva York. Tengo recuerdos increíbles de esta cancha«. Y reconoció sus nervios: «Para ser honesto, me pone muy nervioso. No he jugado un set de singles en cinco años

El rival elegido para este partido exhibición fue nada más ni nada menos que Andy Roddick, ex número 1 del mundo y campeón del US Open en 2003, siendo el último local en lograrlo hasta el momento en la rama masculina.

El revés a una mano de Roger se hizo presente nuevamente en Nueva York.

El partido tuvo un interesante desarrollo, donde los fanáticos se deleitaron con la clásica devolución de revés de Roger que hizo levantar a todo el estadio. Fue 6-3 para el suizo en el único set del encuentro que tuvo una duración de 33 minutos.

¡ESE REVÉS ESTÁ INTACTO! IMPERDIBLE PUNTAZO DE FEDERER ANTE RODDICK.



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Pero la noche no terminó ahí. Unos minutos más tarde se disputó un partido de dobles: Federer hizo dupla con el legendario John McEnroe y enfrentaron a Roddick y a otro ídolo estadounidense: Andre Agassi. Aquí volvió a ganar Roger por 7-5 y el cierre fue con una foto histórica con todos estos grandes deportistas.

El emotivo saludo en la red entre Federer y Roddick, por un lado, y McEnroe y Agassi.

Luego del encuentro, fue consultado sobre un regreso al circuito de manera profesional y su respuesta fue rotunda: «No, no. Tengo demasiados obstáculos y estoy demasiado ocupado; apenas encuentro tiempo para jugar partidos de exhibición. Mi cuerpo ya no da para más. Estoy muy feliz con cómo me siento: hoy soy simplemente un fanático más que disfruta mirando desde afuera».