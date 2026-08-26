Cierre total de Pino Hachado por nieve: así están las rutas de la cordillera de Neuquén, Río Negro y los pasos a chile
Vialidad Nacional informó el cierre preventivo de Pino Hachado este miércoles 26 de agosto. A continuación, el detalle actualizado sobre el estado de las rutas y el resto de los cruces hacia Chile ubicados en Neuquén y Río Negro, una guía clave para transitar por la cordillera.
Las rutas y los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro iniciaron una jornada complicada tras varios días de calma. Este miércoles se anunció un temporal con lluvias, nieve y fuertes ráfagas de viento, que afecta principalmente las conexiones con Chile y diversos tramos cordilleranos.
Ante la presencia de hielo y nieve sobre la calzada, Vialidad Nacional recomendó extremar las precauciones al circular.
Cierre total de Pino Hachado: el estado del resto de los pasos a Chile
En un primer reporte emitido a las 8:05, Vialidad informó que Pino Hachado permanecerá cerrado durante toda la jornada de este miércoles. Precisó que la calzada presenta acumulación de hielo y nieve, además también se registra viento fuerte.
Acá tenés el reporte del estado del resto de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este 26 de agosto de 2026:
|Paso Fronterizo
|Provincia / Ubicación
|Estado al 26/08/2026
|Horario de Atención
|Observaciones y Detalles Oficiales
|Pino Hachado
|Neuquén (RN 242)
|CERRADO (Reporte 08:05 hs)
|Suspendido
|Intransitable durante toda la jornada. Acumulación de hielo y nieve, viento fuerte, baja adherencia, animales sueltos y posible caída de piedras en el km 48. Equipos operando.
|Cardenal Samoré
|Neuquén / Río Negro (RN 231)
|HABILITADO (Reporte 08:30 hs)
|09:00 a 19:00 hs
|Transitable con extrema precaución para todo tipo de vehículos. Calzada mojada por lluvia, pronóstico de nevadas en cotas altas y lluvias intensas. Portación obligatoria de cadenas físicas.
|Mamuil Malal
|Neuquén (RP 60)
|Habilitado con precaución
|08:00 a 18:00 hs
|Tramo de ripio con barro, heladas matinales y baja adherencia. Portación obligatoria de cadenas.
|Hua Hum
|Neuquén (San Martín de los Andes)
|Habilitado con precaución
|08:00 a 20:00 hs
|Ripio con barro y escarcha. Cadenas obligatorias. Requiere reserva previa de barcaza para el tramo chileno.
|Pérez Rosales
|Río Negro (Bariloche / Puerto Blest)
|Habilitado
|08:00 a 18:00 hs
|Paso de carácter turístico/lacustre operativo con normalidad.
|Pichachén
|Neuquén (El Cholar)
|Inhabilitado / Cerrado
|Temporada invernal
|Inhabilitado por período invernal.
|Paso Cristo Redentor
|Mendoza (RN 7)
|Habilitado con restricciones
|09:00 a 21:00 hs
|Transitable bajo monitoreo constante por bajas temperaturas e hielo en alta montaña. Portación y uso obligatorio de cadenas.
El estado de rutas cordilleranas hoy, 26 de agosto
Según el nuevo reporte oficial, las rutas de la cordillera presentan inestabilidad climática. Por este motivo, Vialidad solicitó evitar transitar salvo en casos de extrema necesidad.
A continuación, el detalle del estado de las vías más transitadas de la región:
|Ruta
|Tramo / Zona
|Jurisdicción
|Estado de Transitabilidad
|Observaciones y Exigencias
|Ruta Nacional 40
|Siete Lagos (RN 231 – RP 63 / San Martín de los Andes)
|Nacional
|Transitable con extrema precaución
|Formación de hielo e insumos salinos aplicados. Uso obligatorio de cadenas. Restricción de tránsito nocturno.
|Ruta Nacional 40
|Bariloche – Villa Mascardi – El Bolsón
|Nacional
|Transitable con extrema precaución
|Calzada húmeda por riego de salmuera y sectores con hielo matinal. Uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Nacional 40
|Rinconada – Zapala / Catan Lil
|Nacional
|Transitable para livianos / Restricción a pesados
|Barro, hielo y acopio de nieve en banquinas. Uso obligatorio de cadenas. Prohibido circular de noche.
|Ruta Nacional 237
|Piedra del Águila – Confluencia – Empalme RN 40
|Nacional
|Transitable con precaución
|Hielo por sectores, calzada húmeda y baja visibilidad por bancos de niebla. Cadenas obligatorias en la zona de Collón Curá y Confluencia.
|Ruta Nacional 23
|Los Menucos – Jacobacci – Comallo – Pilcaniyeu – Emp. RN 40
|Nacional
|Transitable con restricción
|Habilitado solo para vehículos livianos con cadenas. Intransitable para tránsito pesado y sin tránsito nocturno por barro e hielo en tramos de ripio.
|Ruta Nacional 1S40
|Empalme RN 23 – Límite con Chubut / Ñorquinco
|Nacional
|Transitable con extrema precaución
|Traza de ripio con acumulación de barro, serrucho y baja adherencia. Exclusivo para vehículos 4×4 o tracción simple con cadenas. Sin tránsito nocturno.
|Ruta Nacional 231
|Empalme RN 40 – Paso Cardenal Samoré / Aduana
|Nacional
|Transitable con precaución
|Calzada despejada con acumulación de aguanieve/hielo en cotas altas. Portación y uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Nacional 242
|Las Lajas – Paso Pino Hachado
|Nacional
|HABILITADO con precaución (de 09:00 a 18:00 hs)
|Trabajos continuos de despeje. Viento fuerte, nieve acumulada en banquinas y sectores con congelamiento. Uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Provincial 5
|Añelo – Rincón de los Sauces
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Deformaciones sobre la calzada, baches profundos y barro en banquinas. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 8
|Empalme RP 7 – Límite con Río Negro
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Tramo de ripio deteriorado por barro y congelamiento matinal. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 6
|El Cholar – Paso Pichachén / El Bolsón – Ñorquinco
|Prov. (Nqn / RN)
|Precaución / Cierre a Chile
|Cierre estacional en el paso internacional Pichachén. Tramos de ripio habilitados con barro y escarcha. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 7
|Neuquén – Añelo / San Patricio del Chañar
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Tránsito pesado intenso. Calzada mojada y barro en banquinas. Evitar la circulación nocturna.
|Ruta Provincial 13
|Primeros Pinos – Litrán
|Provincial (Neuquén)
|INTRANSITABLE (Corte Total)
|Acumulación severa de nieve y hielo sobre la calzada. Equipos viales en la zona.
|Ruta Provincial 13
|Litrán – Paso Icalma
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con extrema precaución
|Calzada con acumulación de nieve. Uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Provincial 23
|Junín de los Andes – Rahue – Aluminé – Litrán
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con extrema precaución
|Ripio deteriorado por barro e hielo en la Cuesta de Rahue. Uso obligatorio de cadenas y restricción de tránsito nocturno.
|Ruta Provincial 63
|Confluencia (RN 237) – Paso Córdoba – San Martín
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Ripio poceado, abundante barro y heladas. Se recomienda transitar en vehículos 4×4. Portación obligatoria de cadenas.
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