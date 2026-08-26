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Cierre total de Pino Hachado por nieve: así están las rutas de la cordillera de Neuquén, Río Negro y los pasos a chile

Vialidad Nacional informó el cierre preventivo de Pino Hachado este miércoles 26 de agosto. A continuación, el detalle actualizado sobre el estado de las rutas y el resto de los cruces hacia Chile ubicados en Neuquén y Río Negro, una guía clave para transitar por la cordillera.

Redacción

Por Redacción

Cierre preventivo de pino Hachado.

Cierre preventivo de pino Hachado.

Las rutas y los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro iniciaron una jornada complicada tras varios días de calma. Este miércoles se anunció un temporal con lluvias, nieve y fuertes ráfagas de viento, que afecta principalmente las conexiones con Chile y diversos tramos cordilleranos.

Ante la presencia de hielo y nieve sobre la calzada, Vialidad Nacional recomendó extremar las precauciones al circular.

Cierre total de Pino Hachado: el estado del resto de los pasos a Chile

En un primer reporte emitido a las 8:05, Vialidad informó que Pino Hachado permanecerá cerrado durante toda la jornada de este miércoles. Precisó que la calzada presenta acumulación de hielo y nieve, además también se registra viento fuerte.

Acá tenés el reporte del estado del resto de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este 26 de agosto de 2026:

Paso FronterizoProvincia / UbicaciónEstado al 26/08/2026Horario de AtenciónObservaciones y Detalles Oficiales
Pino HachadoNeuquén (RN 242)CERRADO (Reporte 08:05 hs)SuspendidoIntransitable durante toda la jornada. Acumulación de hielo y nieve, viento fuerte, baja adherencia, animales sueltos y posible caída de piedras en el km 48. Equipos operando.
Cardenal SamoréNeuquén / Río Negro (RN 231)HABILITADO (Reporte 08:30 hs)09:00 a 19:00 hsTransitable con extrema precaución para todo tipo de vehículos. Calzada mojada por lluvia, pronóstico de nevadas en cotas altas y lluvias intensas. Portación obligatoria de cadenas físicas.
Mamuil MalalNeuquén (RP 60)Habilitado con precaución08:00 a 18:00 hsTramo de ripio con barro, heladas matinales y baja adherencia. Portación obligatoria de cadenas.
Hua HumNeuquén (San Martín de los Andes)Habilitado con precaución08:00 a 20:00 hsRipio con barro y escarcha. Cadenas obligatorias. Requiere reserva previa de barcaza para el tramo chileno.
Pérez RosalesRío Negro (Bariloche / Puerto Blest)Habilitado08:00 a 18:00 hsPaso de carácter turístico/lacustre operativo con normalidad.
PichachénNeuquén (El Cholar)Inhabilitado / CerradoTemporada invernalInhabilitado por período invernal.
Paso Cristo RedentorMendoza (RN 7)Habilitado con restricciones09:00 a 21:00 hsTransitable bajo monitoreo constante por bajas temperaturas e hielo en alta montaña. Portación y uso obligatorio de cadenas.

El estado de rutas cordilleranas hoy, 26 de agosto

Según el nuevo reporte oficial, las rutas de la cordillera presentan inestabilidad climática. Por este motivo, Vialidad solicitó evitar transitar salvo en casos de extrema necesidad.

A continuación, el detalle del estado de las vías más transitadas de la región:

RutaTramo / ZonaJurisdicciónEstado de TransitabilidadObservaciones y Exigencias
Ruta Nacional 40Siete Lagos (RN 231 – RP 63 / San Martín de los Andes)NacionalTransitable con extrema precauciónFormación de hielo e insumos salinos aplicados. Uso obligatorio de cadenas. Restricción de tránsito nocturno.
Ruta Nacional 40Bariloche – Villa Mascardi – El BolsónNacionalTransitable con extrema precauciónCalzada húmeda por riego de salmuera y sectores con hielo matinal. Uso obligatorio de cadenas.
Ruta Nacional 40Rinconada – Zapala / Catan LilNacionalTransitable para livianos / Restricción a pesadosBarro, hielo y acopio de nieve en banquinas. Uso obligatorio de cadenas. Prohibido circular de noche.
Ruta Nacional 237Piedra del Águila – Confluencia – Empalme RN 40NacionalTransitable con precauciónHielo por sectores, calzada húmeda y baja visibilidad por bancos de niebla. Cadenas obligatorias en la zona de Collón Curá y Confluencia.
Ruta Nacional 23Los Menucos – Jacobacci – Comallo – Pilcaniyeu – Emp. RN 40NacionalTransitable con restricciónHabilitado solo para vehículos livianos con cadenas. Intransitable para tránsito pesado y sin tránsito nocturno por barro e hielo en tramos de ripio.
Ruta Nacional 1S40Empalme RN 23 – Límite con Chubut / ÑorquincoNacionalTransitable con extrema precauciónTraza de ripio con acumulación de barro, serrucho y baja adherencia. Exclusivo para vehículos 4×4 o tracción simple con cadenas. Sin tránsito nocturno.
Ruta Nacional 231Empalme RN 40 – Paso Cardenal Samoré / AduanaNacionalTransitable con precauciónCalzada despejada con acumulación de aguanieve/hielo en cotas altas. Portación y uso obligatorio de cadenas.
Ruta Nacional 242Las Lajas – Paso Pino HachadoNacionalHABILITADO con precaución (de 09:00 a 18:00 hs)Trabajos continuos de despeje. Viento fuerte, nieve acumulada en banquinas y sectores con congelamiento. Uso obligatorio de cadenas.
Ruta Provincial 5Añelo – Rincón de los SaucesProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónDeformaciones sobre la calzada, baches profundos y barro en banquinas. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Provincial 8Empalme RP 7 – Límite con Río NegroProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónTramo de ripio deteriorado por barro y congelamiento matinal. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Provincial 6El Cholar – Paso Pichachén / El Bolsón – ÑorquincoProv. (Nqn / RN)Precaución / Cierre a ChileCierre estacional en el paso internacional Pichachén. Tramos de ripio habilitados con barro y escarcha. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Provincial 7Neuquén – Añelo / San Patricio del ChañarProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónTránsito pesado intenso. Calzada mojada y barro en banquinas. Evitar la circulación nocturna.
Ruta Provincial 13Primeros Pinos – LitránProvincial (Neuquén)INTRANSITABLE (Corte Total)Acumulación severa de nieve y hielo sobre la calzada. Equipos viales en la zona.
Ruta Provincial 13Litrán – Paso IcalmaProvincial (Neuquén)Transitable con extrema precauciónCalzada con acumulación de nieve. Uso obligatorio de cadenas.
Ruta Provincial 23Junín de los Andes – Rahue – Aluminé – LitránProvincial (Neuquén)Transitable con extrema precauciónRipio deteriorado por barro e hielo en la Cuesta de Rahue. Uso obligatorio de cadenas y restricción de tránsito nocturno.
Ruta Provincial 63Confluencia (RN 237) – Paso Córdoba – San MartínProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónRipio poceado, abundante barro y heladas. Se recomienda transitar en vehículos 4×4. Portación obligatoria de cadenas.


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Estado de rutas

Neuquén

Nieve

Paso Cardenal Samoré

Pino Hachado

Río Negro

Las rutas y los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro iniciaron una jornada complicada tras varios días de calma. Este miércoles se anunció un temporal con lluvias, nieve y fuertes ráfagas de viento, que afecta principalmente las conexiones con Chile y diversos tramos cordilleranos.

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