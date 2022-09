Buscan en Neuquén capital a dos adolescentes de Loncopué que están desaparecidos hace seis días

Continúa la búsqueda de dos adolescentes que se fueron de sus casas en Loncopué el jueves por la mañana y desde ese entonces no aparecen ni tuvieron contacto con sus familiares. Reciente información llevó a que la Policía de Neuquén centre la búsqueda en Neuquén capital, aunque no se descuida la investigación en otras localidades ni se descarta ninguna hipótesis.

Luego de casi una semana de la desaparición de Azul Flores, de 13 años y Marcos Imil Olivares, de 16, aún no hay noticias. Hubo muchas sugerencias e hipótesis pero todavía nada certero. Sin embargo, nuevos testimonios y antecedentes hicieron que la policía centre su búsqueda en la capital neuquina.

El jefe de la división de búsqueda de personas de la Policía, César Juárez, a cargo de la investigación, manifestó que no es la primera vez que los dos adolescentes se van de sus casas. «Hace un mes atrás pasó una situación similar en la que ellos se habían venido hasta Neuquén«, informó, y agregó que tras insistencia de la madre de Azul, volvieron a Loncopué.

Juárez mencionó que en dialogo con el padre de Marcos le indicó que el joven se fue con dinero y su celular. Además declaró que le informó que «el adolescente no está muy apegado a las normas sociales y morales, y no le gusta mucho que lo controlen». «El que está mas activo en esto es el adolescente», agregó.

El comisario a cargo de la investigación manifestó que se están haciendo los análisis de redes sociales y que se está buscando en una zona especifica de Neuquén, donde residió en su niñez uno de los adolescentes. «Los indicios indican que los adolescentes pasaron o están en Neuquén«, aseguró.

El lunes se realizó una marcha para exigir claridad en la investigación. La movilización tuvo como motivo «exigir respuestas al estado». «Repudiamos que se trate con naturalidad, la desinformación, el estado ausente», manifestaron desde Loncopué.

Algunas pistas sobre el recorrido de los adolescentes

Azul y Marcos se ausentaron de sus domicilios en Loncopué el jueves por la mañana. Ella vestía un pullover negro con capucha y la inscripción en naranja de «Thrasher», un jean azul y zapatillas grises. Marcos llevaba una campera azul con franjas amarillas, gorra negra y pantalón marrón.

El primer rastro que hallaron fue el de la filmación de unos domos de seguridad sobre la Ruta 21, que los registró caminando juntos. Y luego se dio con el testimonio de un hombre que manifestó haber llevado hasta Las Lajas a una pareja que hacía dedo en la misma ruta el jueves, cree que eran los adolescentes.

El hombre contó que le manifestaron querer llegar a Zapala, pero luego declaró que “dijeron como destino Mendoza (donde vive la madre de Marcos), pero primero pasaban por Neuquén”, mencionó Juárez.

El jefe de la división de búsqueda de personas informó que el lunes una mujer publicó en Facebook que vio a los adolescentes en la terminal de Cutral Co, lo que fue confirmado al dialogar con la persona. “No podemos certificar que se hayan tomado algún colectivo, pero hay que tener en cuenta que como son menores de edad y no tenían el DNI no pueden hacerlo”, aseguró el comisario.

Ahora «se espera el análisis de las cámaras para saber en que vehículo o como se trasladaron hasta Neuquén», mencionó.

«Los indicios indican que los adolescentes pasaron o están en Neuquén«, aseguró Juárez. «Estamos poniendo mas energía en saber que pasó, son muchos días que no se sabe nada», finalizó.

La madre de Azul aseguró que hay muchas hipótesis, pero no hay certezas

Anahí, la madre de Azul, comentó ayer que hasta el momento no hay novedades de su hija ni Marcos. “La policía nos dijo que siguen buscando”, mencionó.

El motivo por el que se fueron de casa es un enigma para Anahí. “desconozco la razón, nunca nos dijo de irse y no tiene familiares por la zona”, manifestó.

Las pistas señalan que podrían estar por Cutral Co, Zapala, Neuquén y Mendoza, “podrían ser solo hipótesis, no tengo nada que sea certero”, sugirió Anahí. “Ya a esta altura no sé qué pensar, son muchos días, ya cinco que están desaparecidos y sin comunicación”, agregó.

La madre de Azul pidió que se difunda la imagen de su hija, y “si alguien la puede identificar por la foto, que la detenga que la están buscando o la lleve a la comisaría más cercana”, solicitó. “Mi hija es menor de edad tiene 13 años y corre todos los riesgos”, finalizó.

La publicación que asegura haber visto a los adolescentes en Cutral Co.