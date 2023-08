Buscan seis familias solidarias para cuatro niñas, una beba y un niño en Neuquén

El programa Familias Solidarias informó que se encuentran en la búsqueda de seis familias para cuidar transitoriamente a dos niñas de 2 años, una de 1 año, otra de 9 años, un niño de dos años y medio y una beba de dos meses sin relación de parentesco. Los interesados se podrán postular de forma virtual.

A través de la Subsecretaría de Familia, este programa busca garantizar que los niños y adolescentes que se encuentran bajo medidas de protección excepcional, puedan ser alojados por familias que los cuiden e incluyan en sus hogares hasta que se resuelva la situación legal que atraviesan.

En esta oportunidad indicaron que buscan seis familias que puedan acoger de forma transitoria a dos niñas de 2 años, una de 1 año, otra de 9 años, un niño de dos años y medio y una beba de dos meses, sin relación de parentesco entre sí.

Detallaron que los interesados pueden residir en la capital de Neuquén como en los alrededores. Además, indicaron que tendrán que reunir ciertos requisitos como ser mayor de 18 años, no tener antecedentes penales, no ser deudor de cuota alimentaria, no estar en el Registro Único de Adopción y tampoco en el registro de violencia familiar y de género de la provincia.

Buscan familias solidarias: cómo anotarse en el programa

Las personas interesadas podrán inscribirse de manera virtual a través de la plataforma familiassolidarias.neuquen.gov.ar. Para solicitar mayor información o realizar consultas, podrán comunicarse a los teléfonos fijos 4427938 o 4422609, celular 2994093136 o por mail a equiposeleccion@neuquen.gov.ar .

Cabe aclarar que estas convivencias transitorias no llevan a la adopción del niño y que “las familias solidarias no reemplazan a la biológica, sino que se suman a la vida de los niños, niñas y adolescentes respetando su identidad, su historia y sus vínculos afectivos de origen”, según detallaron desde el programa.