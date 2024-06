Búsqueda de Loan Danilo Pena: el desesperado pedido que hizo su madre a Lionel Messi

Este jueves se cumplieron dos semanas que no aparece Loan Danilo Peña, el niño de Corrientes, cuyo búsqueda tiene en vilo a todo el país. Se conoció que los detenidos fueron trasladados a cárceles federales. Hoy su madre, María Noguera, le pidió a Lionel Messi que grabe un video dirigido a las personas que puedan llegar a tener a su hijo y que les diga que lo devuelvan con vida.

«Le decía que los periodistas le hablen a Messi, que es tan popular, para que él pida que le larguen a Loan. Que ya estamos sufriendo mucho, muchos días. No sé dónde está, pero algún lado está. Pero si a él le están teniendo encerrado, pobrecito, va a estar sufriendo. Porque él no suele estar encerrado», expresó María Noguera.

En diálogo con La Nación, agregó: «A él no le gusta estar encerrado, a él le gusta más estar afuera. Cuando se larga la lluvia, él se siente muy aburrido porque no puede salir afuera. Él va a estar ahí, él no se va a olvidar de sus hermanos, no se va a olvidar de César, de Cristian. Él ya está diciendo, de mamá, papá. Bueno, ojalá que vuelva», añadió.

La última vez que vio a Loan fue en un almuerzo en la casa de la abuela paterna del niño.

En la entrevista, marcó que no desconfía de su pareja José Peña. “No desconfío porque él me dijo que nadie le pidió permiso. Él creía que estaba ahí en el patio con las criaturas y demás que estaban jugando. Pensó que él estaba jugando ahí, se escuchaba que estaban jugando. Después se enteró de que no aparecía, lo llamó su hermana [Laudelina]. Él ahí empezó a correr, me dijo y ahí ya me llamaron a mí”.

Búsqueda de Loan Danilo Peña: trasladaron a los detenidos

Cinco de los seis detenidos por la desaparición de Loan fueron trasladados a cárceles federales, pese a que se negaban.

Durante la jornada del miércoles algunos de los imputados presentaron habeas corpus por la lejanía con su familias y porque sus abogados deberán viajar muchos kilómetros para tener reuniones con sus clientes.

En tanto, el comisario Walter Maciel manifestó que corría riesgo su vida por lo que solicitó quedarse en Corrientes.

Fuente: la Nación y Noticias Argentinas