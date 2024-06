Búsqueda de Loan: sospechas en la familia, el padre pidió investigar a su hermana Laudelina

Cuando ya van 12 días de la búsqueda de Loan Danilo Peña, su padre, José, contó su versión del almuerzo que terminó en la desaparición del niño en diálogo con C5N. Para José la Justicia debería investigar a su hermana Laudelina. “Sospecho de todos los que estaban en la mesa”, apuntó, y agregó: “La tienen que investigar; tiene que saber algo más”.

De acuerdo al relato de José, los invitados al almuerzo no sabían que él y Loan participarían de la comida porque “no estaban invitados”. “Ellos no sabían que yo iba con Loan. Nadie. Él no estaba invitado, fue conmigo. A último momento lo llevé”, relató e indicó que al contarle a su hijo que iba al campo, el niño le habría insistido para ir. “Llevame, llevame”, le dijo, según su versión. Así terminaron en lo de la abuela, en la primera visita del niño a esa casa, advirtió.

En la misma línea se manifestó el hermano de Loan, José. “Mi tía Laudelina fue la que atendió el llamado de Antonio, así que tendría que ser demorada y la deberían investigar”, indicó. “No sé si sabe más, pero para mí ella está [involucrada], por cómo atendió el teléfono”, siguió.

La mujer señalada ahora por su familia es la tía de Loan y la mujer de Antonio Bernardino Benítez, uno de los primeros detenidos por la desaparición del niño. “Laudelina fue la que recibió el llamado y se fue a buscar a Loan. El tema es que no sé si ella llegó hasta donde dice o si se desvió para donde se fue se fue Victoria Caillava”, precisó y agregó: “También fue Antonio el último que estuvo con Loan”.

“A mí papá lo entretuvieron Carlos Pérez y su mujer”, sumó.

Valdés aseguró que todas las pistas conducen a la casa de su abuela de Loan

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, aseguró hoy que todas las investigaciones en torno a la desaparición del niño Loan Peña conducen a la casa de su abuela y a los mayores que estuvieron en el almuerzo celebrado el día del hecho.

«Después del trabajo que se hizo, el rastrillaje de 500 hectáreas, todas las investigaciones conducen a la casa y a los mayores presentes», explicó el mandatario provincial en declaraciones al programa «Cristina sin vueltas», conducido por Cristina Pérez, en AM630 Radio Rivadavia.

Valdés sostuvo, en cuanto a la desaparición del chico de cinco años en la localidad de 9 de Julio, que por el momento, «lo que manifiestan los fiscales es que sería un caso de trata o de cooptación para un fin que no ha sido determinado».

«No tenemos que descartar ninguna hipótesis y que haya más personas implicadas», añadió el gobernador.