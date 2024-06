Búsqueda de Loan: «Tengo el presentimiento de que hoy va a aparecer», lanzó la mamá

María Noguera, la mamá de Loan Danilo Peña, aseguró este miércoles que tiene el presentimiento de que su hijo “va a aparecer hoy”. “Tiene que aparecer. Los que lo tienen a Loan, tráiganlo a mi casa”, pidió en diálogo con medios nacionales.

María, la mamá de Loan: "Amanecí con un pálpito: que Loan va a estar conmigo. Hoy va a aparecer Loan. No sé cómo, pero va a aparecer"

En la misma línea, planteó que “a esta altura —de la búsqueda— ya no confía en nadie” y dijo que está segura de que nadie le avisó a su marido que se iban a llevar a Loan a juntar naranjas.

Frente a su presentimiento materno dijo que “espera que los que tienen a Loan lo tengan bien y le den algo”. “Ojalá no esté sufriendo y no tenga hambre. No somos gente mala, somos una familia humilde, unida y buena. No sé por qué hicieron estas cosas”, señaló.

Con respecto a los posibles sospechosos, deslizó: “Hoy no hay que confiar en nadie. Mi hijo no iba con gente extraña, no quería comer con gente extraña. Comía al lado de su papá o al lado mío”.

A su vez, Delgado planteó que Loan fue al naranjo “porque lo llevaron y no le dijeron al papá que iba a ir a tomar naranja”. “Sabemos como es Loan, si estaba perdido se hubiese escuchado y ahí no se escuchaba nada, era todo silencio. Él no conocía ese monte, se hubiese quedado gritando y llorando”, remarcó la mamá.

En esa misma línea, planteó: “Al principio le dije al jefe que no estaba ahí y le pedía que allanen las casas de la ruta, pero no me escuchaba. Él no estaba en el monte, siguen buscando y no encuentran nada”.

Búsqueda de Loan: el pedido de Milei

Javier Milei le pidió expresamente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, “trabajar a fondo estos temas”. Así lo reveló esta mañana el jefe de Gabinete Guillermo Francos, en diálogo con radio Mitre.

“Lo seguimos día a día al tema Loan. No podemos creer lo que pasa, es increíble”, dijo el funcionario. “La ministra iba a viajar a Paraguay y el presidente le dijo que vaya a Goya, que se instale para avanzar la investigación y coordinarla lo antes posibles”, reveló.

Respecto al paradero del menor de cinco años, Francos planteó que “está en algún lado y habrá que encontrarlo, ojalá sea antes que tarde”.

Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, habló esta mañana en la habitual conferencia de prensa sobre la desaparición de Loan. En ese sentido, no hizo comentario alguno sobre la investigación judicial, pero sostuvo que desde Casa Rosada están “consternados” por el tema.

“Nosotros de la investigación no vamos a hacer ninguna (declaración). Estamos consternados por la situación. Yo tengo un nene de un edad similar, así que más afectado aún por lo que uno ve, imagina o siente cuando todos los días se actualiza el caso”, dijo.