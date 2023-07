Cacao, especias y nueces: cuáles son los 6 alimentos elementales para el cerebro

Sabemos que el cuerpo humano utiliza alimentos ricos en glucosa como fuente de energía para funcionar. Sin embargo, otros nutrientes como la proteína, los ácidos grasos o las vitaminas también son indispensables, en principio, para el cerebro.

Según Uma Naidoo, psiquiatra y docente de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, explicó a BBC Mundo que el cerebro y los intestinos están conectados y para tener un eficaz funcionamiento de ambos es necesario incluir seis alimentos específicos a la dieta diaria (que enumeramos a continuación).

En este sentido, la especialista y autora del libro This Is Your Brain on Food destacó que lo más importante a tener en cuenta para mantener una dieta que alimente un cerebro joven y saludable es la ingesta de alimentos que potencien la función del órgano que regula la actividad del sistema nervioso como por ejemplo:

Especias

Naidoo destaca dos tipos de especias:

La cúrcuma disminuye la ansiedad al cambiar la química cerebral y protege el hipocampo.

El azafrán por su acción ante la depresión.

Chocolate amargo

La especialista señala que el chocolate amargo protege las neuronas y ayuda a controlar los químicos que influyen en el estado de ánimo. Además, es un alimento rico en hierro.

Asimismo, según otro estudio, el cacao contiene un alto contenido de flavonoides (un compuesto natural con efectos antioxidantes y neuroprotectores que mejora el rendimiento cognitivo y disminuye el riesgo de demencia). También, el chocolate amargo contiene cafeína y la teobromina, dos sustancias que favorecen la concentración.

Nueces

Uma sostiene que las nueces poseen efectos antioxidantes y antiinflamatorios por los ácidos grasos omega-3. Estos ayudan a mejorar el pensamiento y la memoria. Sin embargo, para que este fruto seco genere una acción en el cuerpo es necesario ingerir alrededor de ¼ de taza al día.

Palta

Esta fruta contiene altas cantidades de magnesio, un nutriente que ayuda a mantener el funcionamiento de los músculos y los nervios y, a su vez, brinda soporte al sistema inmunitario.

Hojas verdes

Las verduras verdes son fundamentales para incorporar vitamina E, carotenoides y flavonoides, nutrientes que ayudan a prevenir el deterioro cognitivo y la demencia.

Algunas de ellas son la acelga, rúcula, lechuga, albahaca y espinacas.

Fermentados

Este tipo de alimentos se caracterizan por ser fuentes de bacterias vivas que pueden mejorar la función intestinal y disminuir la ansiedad.

Algunos de ellos pueden ser el kéfir, chucrut, yogurt, kimchi.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa ‘Periodismo Humano’, una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN