CALF convirtió a Villa Luisa en el primer barrio de Neuquén con medidores completamente inteligentes

Villa Luisa se transformó en el primero de la ciudad en contar con un sistema de medidores inteligentes en su totalidad.

La cooperativa CALF informó que el barrio cerrado Villa Luisa se transformó en el primero de la ciudad en contar con un sistema de medidores inteligentes en su totalidad. Según detallaron desde la entidad, la instalación forma parte de un plan de modernización tecnológica que busca optimizar el servicio eléctrico.

El proyecto implementa la tecnología PLC (Power Line Communication), que transmite los datos de consumo directamente a través de la red eléctrica existente. Desde la cooperativa explicaron que esto evita instalar infraestructura adicional y permite una comunicación más estable para la lectura de cada suministro.

El proyecto implementa la tecnología PLC (Power Line Communication), que transmite los datos de consumo directamente a través de la red eléctrica existente.

«Villa Luisa marca el comienzo de una nueva etapa: una red moderna, controlada y con tecnología más eficiente, segura y sustentable que nos posiciona a la altura de las principales distribuidoras del país”, expresó Nicolás Autiero, subgerente de Cobranzas y Conexiones de CALF.

El subgerente aseguró que «en pocos días y con un trabajo coordinado» de los equipos técnicos, se logró reemplazar todos los medidores del barrio. Agregó que este avance permitirá «facturar de manera unificada, mejorar los tiempos de gestión y disponer de información en tiempo real sobre el funcionamiento del sistema».

De acuerdo al comunicado oficial, la implementación de estos dispositivos apunta a mejorar la calidad del servicio a través de una distribución de energía más eficiente. Además, permite una medición de los consumos «precisa, transparente y justa», eliminando los errores de la lectura manual.