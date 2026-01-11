Calor extremo y fuertes ráfagas de viento este domingo en el Alto Valle: los peores horarios

El domingo 11 de enero no será un día apacible en el norte de la Patagonia. Los habitantes del Alto Valle deberán convivir con una jornada de extremos: por un lado, un calor agobiante que invitará a buscar refugio en el agua; por el otro, un sistema de ráfagas violentas que pondrá en riesgo las actividades al aire libre.

El factor calor: 35 grados de sensación pesada en el Alto Valle

Desde las primeras horas, el ascenso térmico será notable. Tras una mínima de 19°C, el termómetro escalará rápidamente hasta tocar los 35°C en horas de la tarde. A pesar de que el cielo estará mayormente nublado, la atmósfera se sentirá pesada y la radiación solar será alta, por lo que la hidratación constante será clave.

Alto Valle: ¿a qué hora llega lo peor del viento?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha sido claro en su advertencia: el viento del oeste será el gran protagonista del día, y tendrá sus momentos de mayor peligro durante la tarde.

Según el reporte oficial, las ráfagas más violentas se esperan entre las 15:00 y las 21:00 horas. Durante este periodo, el viento constante soplará entre 23 y 50 km/h, pero las ráfagas alcanzarán picos de entre 51 y 78 km/h.

Hacia la noche, la intensidad comenzará a mermar lentamente, aunque la inestabilidad eólica persistirá hasta las primeras horas del lunes.