Neuquén fue la ciudad más calurosa del país: cuál es la máxima para el domingo

El pronóstico anticipa continuidad del calor el domingo y un lunes con inestabilidad en Neuquén. Foto: Matías Subat.

El calor no dio tregua y convirtió a Neuquén en uno de los puntos más sofocantes del país. A las 19, la capital provincial lideró el ranking nacional de temperaturas, con 38,2 grados y una humedad muy baja, en un sábado marcado por el aire seco y el viento persistente en gran parte de la región.

Neuquén lideró el ranking nacional de calor extremo este sábado

El relevamiento de temperaturas mostró a Neuquén en el primer lugar, seguida por Bahía Blanca, Santa Rosa y San Juan. La lista incluyó también a ciudades patagónicas como Comodoro Rivadavia y Maquinchao, que superaron los 31 grados en el cierre de la jornada.

Neuquén encabezó el ranking nacional de temperaturas a las 19, con una jornada sofocante y aire seco. Foto archivo.

Según datos del SMN, el día cerrará con cielo parcialmente nublado y viento moderado a fuerte, con ráfagas que alcanzaran entre 51 y 59 kilómetros por hora. La temperatura mínima se ubicó en 20, de acuerdo al pronóstico oficial.

El pronóstico del SMN para el domingo y el lunes en Neuquén

Para el domingo, el SMN prevé otra jornada calurosa en la capital neuquina. La temperatura máxima alcanzaría los 33 grados y la mínima sería de 21, con cielo parcialmente nublado y viento intenso durante gran parte del día.

El pronóstico indica ráfagas que podrían llegar a entre70 y 78 kilómetros por hora durante la noche. No se esperan precipitaciones, pero el viento seguirá siendo un factor dominante.

El lunes se presentará con un leve descenso de la temperatura máxima, que rondará los 31 grados, y una mínima de 18. El cielo estará mayormente nublado. El SMN anticipa una probabilidad de precipitaciones aisladas de entre 10 y 40%.

Hacia el final del día, el viento continuará soplando del sector oeste y suroeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 22 kilómetros por hora.