En vivo | Incendios en la Patagonia: piden circular con extrema precaución por la Ruta 40 y qué dice el último parte

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, ratificó que habrá “sanciones ejemplares” para los responsables de los incendios que afectan distintos puntos de la provincia, al asegurar quela Justicia ya cuenta con elementos suficientes para confirmar que fueron intencionales.

Paralelamente, destacó el trabajo coordinado con Nación y las fuerzas federales, además del aporte clave de los vecinos en la contención del fuego, especialmente en Puerto Patriada, donde ya se registran más de 5 mil hectáreas afectadas.

¿Cuál es el estado de los incendios? Qué dice el último parte El incendio en Puerto Patriada, El Hoyo, sigue activo y ya afectó unas 5.260 hectáreas de matorral, bosque implantado y nativo, mientras las causas aún se investigan. El aumento del viento provocó reactivaciones en el Cerro Pirque, cerca de la Escuela N.º 81, y en Laguna Las Mercedes y Aserradero Franco, donde el fuego tuvo un comportamiento extremo, aunque se logró proteger viviendas e infraestructura.



En el operativo trabajaron 275 combatientes y ocho medios aéreos, con refuerzos de Córdoba y brigadas nacionales, bajo la coordinación del Servicio Provincial de Manejo del Fuego. Circulación habilitada con extrema precaución Vialidad Nacional informó que continúa habilitada la transitabilidad en la Ruta 40, entre las localidades de Epuyén y El Hoyo, con extrema precaución por presencia de humo en el ambiente que reduce la visibilidad en varios sectores.

Asimismo, se solicita precaución a los usuarios que transitan en este tramo porque vehículos de los equipos de emergencia circulan constantemente en la lucha contra los incendios forestales en la región. Alejandra Monteoliva sobre los incendios en Chubut: “Los vamos a buscar y los vamos a encontrar” La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, lanzó una advertencia contundente a quienes están detrás de los incendios forestales que afectan a la provincia de Chubut y otras zonas de la Patagonia. A través de un video difundido en redes sociales, la funcionaria afirmó que el Gobierno nacional avanzará sin concesiones contra los responsables: “Los vamos a buscar y los vamos a encontrar”.

“Lo que está ocurriendo en Chubut es lamentable. Estos incendios están destruyendo bosques, infraestructura y poniendo en riesgo a la población”, expresó Monteoliva, quien remarcó que desde el inicio de la emergencia el Ministerio de Seguridad trabaja de manera coordinada con la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y las autoridades provinciales. Ignacio Torres: las próximas 48 horas son claves para contener el incendio Frente a los pronósticos que marcan un fin de semana con condiciones climáticas adversas en la Cordillera, el Gobernador de Chubut señaló que las próximas 48 horas son vitales para terminar de contener el fuego, fundamentalmente en el incendio de Puerto Patriada, que es el más crítico hasta el momento. El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se refirió a los incendios en la Patagonia El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, habló sobre los incendios forestales en la Patagonia y dijo que “la Agencia Federal de Emergencias, con la ayuda de Parques Nacionales, Gendarmería y el Ejército, presta colaboración a las provincias con diferentes recursos”.

Subrayó que “se desplegaron 195 brigadistas y 15 medios aéreos (incluidos aviones hidrantes y helicópteros), además de autobombas forestales y vehículos logísticos y de comando”.

Además, anunció que “el Banco Nación otorgará préstamos para productores damnificados por los incendios”. Neuquén suma dos focos activos en el Parque Nacional Lanín La provincia de Neuquén sumó dos focos de incendios activos este viernes. El Comando del Parque Nacional Lanín informó este viernes sobre la declaración de dos incendios forestales en distintas áreas del parque: uno en Valle Magdalena (zona centro) y otro en la zona de Rucachoroi, lo que motivó el despliegue inmediato de un amplio operativo de respuesta. Río Negro sigue sin focos activos y reforzó el apoyo a Chubut El SPLIF difundió un nuevo parte con el estado de situación, el cual indica que Río Negro no presenta ningún foco activo de incendio en su territorio. Asimismo, se reforzó la cooperación con Chubut con el envío de nuevos combatientes. Córdoba se solidariza con Chubut para combatir el fuego El gobierno de Córdoba envío un avión hidrante anfibio, un helicóptero especializado y 63 bomberos voluntarios para luchar contra los incendios en Chubut. La decisión se tomó tras una comunicación entre el gobernador Martín Llaryora y su par chubutense, Ignacio Torres.



Los brigadistas se trasladaron este viernes hasta la localidad de El Hoyo, donde se estableció la base operativa. El contingente viaja con equipamiento completo y logística propia, en una misión prevista inicialmente por 10 días. Incendio en Villa Pehuenia: el foco en el cerro Chañy está rodeado y bajo control El operativo por el incendio en Villa Pehuenia continúa activo en la zona del cerro Chañy. Según informaron los bomberos, el foco se encuentra rodeado y bajo control operativo, mientras el personal sigue trabajando en el lugar.

Debido a la complejidad del acceso, un helicóptero trasladó a los brigadistas de la cuadrilla de Villa Pehuenia para garantizar un ingreso seguro. En el sector trabajan 10 personas y tres aviones puestos a disposición por el Gobierno de Neuquén, que desde las 7 de la mañana realizan tareas de carga y descarga de agua, en un operativo que se mantiene bajo seguimiento permanente. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Coberturas periodísticas • Creación de contenido | 📍Patagonia 🇦🇷 (@lorenaencinaviviani) Atacaron con un cuchillo a un brigadista Un trabajador del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) sufrió una lesión en una mano tras un episodio de violencia en la zona de El Manso, sobre la Ruta Provincial 83. La agresión ocurrió luego de una advertencia por el riesgo de hacer fuego en medio de los incendios forestales en Chubut y Santa Cruz.



De acuerdo con la información de la Policía de Río Negro, el ataque se produjo cerca de las 14 del miércoles, cuando el brigadista volvía a su casa de cumplir funciones. Pidió ayuda a Dios y el fuego se detuvo Diego Hernández vivió una madrugada desesperante al ver cómo un incendio forestal avanzaba sin control hacia su complejo turístico Puerto Quintín, en Puerto Patriada, Chubut, donde las llamas alcanzaron hasta 30 metros de altura y se propagaron rápidamente por las fuertes ráfagas de viento.



Mientras el fuego, activo desde el lunes y aún fuera de control cinco días después, se acercaba a las cabañas ubicadas a 13 kilómetros de El Hoyo, Hernández oró con angustia pidiendo que las llamas se detuvieran, mientras su hermano le gritaba que se alejara, en una escena marcada por la tensión y la impotencia ante el avance del incendio. Con el viento, el incendio se propagó. Foto: gentileza Confirmaron foco de incendio en Pehuenia Un nuevo escenario preocupante se hizo presente en la Patagonia. En una semana con miles de hectáreas arrasadas, rutas cortadas y personas evacuadas, se confirmó un nuevo foco de incendio en el Cerro Chañy, en las inmediaciones de Villa Pehuenia.



Tras una tormenta eléctrica en el lugar, durante el martes 6, vecinos alertaron al Cuartel de Bomberos N.º 20 “Héroes de Malvinas” de Villa Pehuenia y Moquehue, sobre la presencia de humo en un sector boscoso del Cerro Chañy. Cruzó el lago en lancha para apagar los focos Pol Huisman, que vive sobre la Ruta 40, en el kilómetro 1894, a mitad de camino entre El Hoyo y Epuyén, se refirió al incendio que ayer por la tarde se descontroló y terminó cruzando la ruta generando una amenaza para más poblaciones.



Si bien las llamas se apaciguaron esta mañana debido a las bajas temperaturas durante la noche, los pobladores se preparan para lo que pueda deparar a partir del mediodía. «Estamos esperando el fuego«. De esta forma,, en el kilómetro 1894, a mitad de camino entre El Hoyo y Epuyén, se refirió al incendio que ayer por la tardegenerando una amenaza para más poblaciones.Si biendurante la noche, los pobladores se preparan para lo que pueda deparar a partir del mediodía. Neuquén enfrenta el fuego tras una tormenta histórica La provincia de Neuquén atraviesa una emergencia ambiental tras una tormenta eléctrica inédita que desató múltiples focos de incendio, dos de ellos aún activos en la zona de Aluminé. Ante la falta de apoyo nacional inmediato, el Gobierno provincial desplegó medios aéreos propios y mantiene brigadistas en Chubut, mientras rige alerta máxima y prohibición total de hacer fuego. Evacuación preventiva en Epuyén Epuyén informó que el Gimnasio Municipal de El Maitén se puso a disposición para los evacuados de la zona del Coihue. «La Municipalidad de Epuyén informa que, en caso de evacuación preventiva, la zona segura para los evacuados de El Coihue es el el Gimnasio Municipal de Maitén«, detallaron. La Municipalidad depara losdel Coihue. «La Municipalidad de Epuyén informa que, en caso de evacuación preventiva,«, detallaron. Comenzó a operar el avión más grande sudamérica en el incendio en Puerto Patriada Esta tarde, el Boeing 737 FireLiner despegó desde Esquel rumbo a la comarca andina para combatir el incendio en Puerto Patriada. La aeronave, de gran capacidad de carga y descarga de agua, también puede ser utilizada para el traslado de pasajeros.



El primer lanzamiento se realizó sobre las laderas del cerro Pirque, en la localidad de Epuyén, uno de los sectores más afectados por el incendio. La triste historia de la perra del trabajador de Puesto Patriada que murió en el choque en Ruta 40: «No te apartaste»

Adolfo Marriezcurrena era de El Bolsón y estaba trabajando cuando empezó la evacuación por el incendio en Puerto Patriada. Sin embargo, se quedó para ayudar a los brigaditas para aportar sus conocimientos en el terreno. Se fue para resguardarse del fuego recién en horas de la madrugada, agarró a su perra y se dirigía hacia su hogar en Río Negro en el momento en el que ocurrió el trágico choque.

Fotos: Gentileza. Incendios en la Patagonia: los pinos, una amenaza silenciosa «Esta especie es nuestro principal problema: el fuego ingresa de manera violenta a través de los pinos; cuando se quema monte nativo, en cambio, el avance es más lento«, describió Pablo Gatti, un poblador de Epuyén que perdió su casa en el verano de 2025 por el avance de las llamas y ahora sigue de cerca esta nueva amenaza que se desató el lunes pasado en Puerto Patriada. Brigadistas rescataron a un perro que estaba encadenado en los incendios de Chubut Los brigadistas relataron que encontraron al perro exhausto, deshidratado y rodeado de cenizas, encadenado en una vivienda arrasada. Tras asistirlo, detallaron a ADNSUR: “Le dieron agua, lo mojaron para bajarle la temperatura corporal y lo retiraron de la zona de peligro, en una maniobra tan urgente como conmovedora”. El dramático testimonio de una familia que perdió todo en el incendio de Puerto Patriada En pocas horas, el fuego arrasó diez casas y cuatro vehículos. Rocío Brizuela, una pobladora, contó que rápidamente, cargaron unas pocas cosas y animales en la camioneta y abandonaron el lugar que fue arrasado por las llamas.



Números de emergencia en la Patagonia

Si te encontrás en Bariloche, El Bolsón o sus alrededores, estos son los números directos que debés tener agendados:

103 (Protección Civil): línea gratuita para emergencias generales y coordinación de operativos.

línea gratuita para emergencias generales y coordinación de operativos. SPLIF Bariloche: 2944-437417 (Atención directa de la central de brigadistas local).

2944-437417 (Atención directa de la central de brigadistas local). SPLIF El Bolsón: 2944-299070 (Contacto inmediato para la zona de la Comarca).

2944-299070 (Contacto inmediato para la zona de la Comarca). 911 Emergencia (general).

Para cualquier otro punto de Chubut, existe una línea gratuita específica para reportar quemas ilegales o focos forestales: 0800-222-38346 (FUEGO)