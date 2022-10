Capsa no devolverá un predio a una rental de Catedral: denuncian la «doble vara» de la justicia

El juez de Garantías Víctor Gangarrosa no hizo lugar al pedido de la firma Ski Rental para que la empresa Catedral Alta Patagonia le restituya un predio en el sector de plaza Oertle.

Los dueños de la firma, Alberto Del Giudice y Oscar Baruzzi, denunciaron por usurpación a la concesionaria del cerro el 4 de noviembre del año pasado -ya que contaban con un contrato de concesión en ese terreno-, pero además acusaron a Capsa por demoler un edificio que funcionaba como guardería de equipos técnicos de alta montaña.

«El municipio autorizó la demolición. Hoy el edificio no existe más. Se discuten cuestiones de interpretación que tienen que ver con la justicia civil. No puedo dictar una medida cautelar contra la justicia civil», expresó Gangarrosa, al justificar por qué no hizo lugar al pedido de la querella, al término de la audiencia que se extendió durante una hora.

Los intercambios antes de tomar la posesión

El abogado de Capsa, Leonardo Triventi, puntualizó que el gerente administrativo de la empresa, Manuel Pérez Diez, había advertido a Ski Rental respecto a “las condiciones peligrosas” del edificio donde guardaban los equipos.

“El cerro es un lugar público y en ese espacio había un peligro de derrumbe. Por eso, pedían tareas de mantenimiento, pero la empresa hizo caso omiso. Por eso, Pérez Diez concurrió al lugar con un escribano para verificar el estado”, relató el abogado defensor.

Dijo que si bien las puertas de ingreso estaban “bloqueadas”, había una entrada lateral abierta a través de la cual lograron verificar las condiciones del edificio. Se detectó que “la viga central estaba quebrada” y que había un depósito de combustible en el interior, a muy pocos metros de un arroyo.

“Por carta documento se los notificó sobre la rescisión del contrato y se tomó posesión del inmueble. Se decidió demoler el edificio pero para ésto, se pidió un dictamen a la asesora letrada del municipio que ratificó el grave deterioro y el daño estructural del edificio. Finalmente, Lasmartres autorizó la demolición”, describió Triventi.

A su turno, el abogado querellante Ezequiel Palavecino cuestionó que «la posesión de ese galpón fue una vía de hecho. No había ninguna orden judicial que habilitara el cambio de posesión de este inmueble. La Constitución resguarda para evitar las vías de hecho. Si este precedente se mantiene y ante una decisión unilateral se habilitan las vías de hecho, estaríamos ante un caos».

Y agregó: «En el caso de una usurpación, se debe hacer cesar el delito y luego discutir. Eso pedimos: que se restituyan las cosas al estado anterior. Restituir el predio facilitaría el diálogo«.

En relación al pedido de restitución del predio, la fiscal Alejandra Bartolomé manifestó que el Ministerio Público Fiscal solo avanzará en la causa por usurpación. Recordó que el edificio ya fue demolido y que sigue vigente una medida de no innovar en el predio por parte de la justicia civil.

“La doble vara de la justicia”

Palavecino consideró que la decisión de Capsa de sacar a Ski Rental del predio en conflicto obedeció “al Masteplan comprometido con el municipio” en el cerro Catedral. “Había negociaciones pero no se había llegado a un acuerdo. Por eso, el 15 de octubre Capsa decide tomar posesión y demoler el galpón. Pero es para comparar con las causas de comunidades mapuches cuando dicen que reivindican un territorio y las denuncian por usurpación”, señaló el abogado querellante.

Y se preguntó: “¿Cómo puede ser que a las comunidades las sacan y cuando está Capsa del otro lado y no hay restitución? Todo esto habilita que, con una carta documento, pueden ir y sacarte a la fuerza. Es injusto. Esto deja en claro la doble vara de la justicia: al pobre nada; al poderoso todo”.