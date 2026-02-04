Caputo renovó sus críticas a los textiles y «celebró» que los empresarios admitan que la ropa es cara

La tensión entre el Gobierno y la industria de la indumentaria sumó un nuevo capítulo este miércoles. El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a utilizar su cuenta de X para apuntar contra los empresarios textiles, celebrando lo que interpretó como una admisión de culpa del sector sobre los elevados precios de la ropa en Argentina.

El titular del Palacio de Hacienda citó declaraciones de Marcelo Fernández, presidente de la Confederación General Empresaria (CGERA), para validar su postura de apertura de importaciones. «Esto en privado te lo reconocen todos los empresarios textiles. Excelente que algunos ya se animen a hacerlo también públicamente», escribió el funcionario.

El posteo hace referencia a una entrevista donde Fernández reconoció: «Nosotros pudimos aumentar 11% los precios de la indumentaria solamente desde el 2023… hicimos un mea culpa como empresariado nacional de que estábamos caros». Sin embargo, el dirigente empresarial aclaró que esas subas respondían a las «fuertes remarcaciones» de los proveedores de materias primas amparados en la protección comercial del gobierno anterior.

Esto en privado te lo reconocen todos los empresarios textiles.

Excelente que algunos ya se animen a hacerlo también públicamente. https://t.co/RzJactHaZK — totocaputo (@LuisCaputoAR) February 4, 2026

«Un robo»: la frase que encendió la mecha

El cruce en redes llega apenas días después de que Caputo lanzara una provocadora frase en Radio Mitre defendiendo la apertura comercial: «Yo no compré nunca en mi vida ropa en Argentina porque era un robo. Los que teníamos posibilidad de viajar comprábamos afuera».

Para el ministro, el proteccionismo industrial fue «una medida zonza» que perjudicó a los consumidores bajo «el cuento de que hay 150.000 familias que trabajan en esto». Su argumento es que si una remera costara 5 dólares en vez de 50, la gente tendría «45 dólares para gastar en otra cosa», como gastronomía u otros servicios.

La defensa del sector: impuestos y costos

Lejos de aceptar la crítica en silencio, los referentes de la industria salieron a cruzar al ministro con datos sobre la estructura de costos.

Desde la Fundación Pro Tejer precisaron que la industria (confección) representa apenas el 8% del precio final de una prenda. El resto se divide en:

50%: Impuestos.

Impuestos. 30%: Alquileres comerciales y costo financiero.

Alquileres comerciales y costo financiero. 12%: Logística, marketing y rentabilidad de la marca.

Por su parte, Marcelo Fernández (CGERA) advirtió que el sector hoy enfrenta una «competencia desleal» y una pérdida de rentabilidad por la suba de tarifas que no pueden trasladar a precios: «Los aumentos del transporte, el gas y la electricidad también recaen sobre nosotros».

«Desilusión y tristeza»

La respuesta más dura llegó de parte de Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), quien calificó los dichos de Caputo como propios de alguien que «se ha incorporado a la casta».

«Siente desilusión y tristeza frente a un ministro que se pronuncia con sarcasmo», disparó Drescher en Radio Rivadavia. El empresario retrucó el argumento de que la ropa es lo único caro en el país: «En realidad, no compra ropa ni autos, porque en Argentina cuestan el doble; tampoco compra Big Mac, que es el segundo más caro del mundo. Tampoco aceite de oliva ni neumáticos».

Drescher concluyó cuestionando la falta de gestión para bajar el «costo argentino»: «Quiere comparar a Bangladesh con la Argentina y olvidarse de todos los impuestos que en dos años no han logrado desarmar».

Con información de Infobae.