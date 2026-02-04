La Justicia argentina pidió a Estados Unidos la extradición de Nicolás Maduro para indagarlo por crímenes de lesa humanidad

La Justicia argentina pidió la extradición de Nicolás Maduro para indagarlo por crímenes de lesa humanidad. La resolución fue fechada este 4 de febrero de 2026. El juez federal Sebastián Ramos, del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2, firmó el pedido formal. El objetivo es que rinda cuentas en declaración indagatoria.

Maduro en estos momentos se encuentra detenido en Estados Unidos, luego que fue capturado el 3 de enero.

Pedido para Nicolás Maduro comparezca ante la Justicia argentina

«Líbrese exhorto internacional a los Estados Unidos de América, a efectos de solicitar la extradición de Nicolás Maduro Moros, quien habría sido recientemente detenido en Venezuela y trasladado privado de libertad hacia los Estados Unidos de América, de conformidad con el Tratado de Extradición suscripto entre la República Argentina y este último país, firmado en Buenos Aires el 10 de junio de 1997, a los fines de someter a proceso al nombrado y cumplir con lo dispuesto en el art. 294, del Código Procesal Penal de la Nación», dice la resolución a la que accedió Diario RÍO NEGRO.

En el escrito judicial se indicó que se haga saber «lo dispuesto al Departamento de Interpol de

P.F.A., mediante correo electrónico» y que al mismo tiempo se está a la «espera la contestación de la autoridad extranjera».

Para evitar dilataciones, se marcó que, previo a librar el oficio a Cancillería se encomendó «la urgente traducción del exhorto y de la documentación anexada».

También se señaló que se cumplió con los requisitos de rigor establecidos en el Tratado de Extradición, diligénciese el pedido «a través de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional de Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Nación, junto con la

documentación exigida».

La declaración indagatoria es un paso necesario para avanzar en un eventual procesamiento. La medida había sido ordenada originalmente por la Sala I de la Cámara Federal porteña el 23 de septiembre de 2024 y luego ratificada el 15 de enero de este año, se mencionó en el escrito.

Liberaron a otro argentino que estaba detenido en Venezuela

Roberto Baldo, uno de los argentinos que estaba detenido en Venezuela y que había sido acusado de terrorismo, fue liberado en las últimas horas. Es parte de un proceso iniciado bajo el mandato de la presidenta interina Delcy Rodríguez, luego de la captura de Maduro por parte de fuerzas estadounidenses.

Según indicó Noticias Argentinas, Baldo había sido detenido en noviembre de 2024 junto con su esposa Montserrat Espinosa, quien tiene nacionalidad española-venezolana.

La liberación de Baldo se dio días después de la de Gustavo Gabriel Rivara, quien también estaba detenido en el citado país y, según se supo, permaneció en el Centro Penitenciario Yare III, ubicado en el estado de Miranda, mientras que Espinosa fue llevada a la sede de la PNB El Valle, en Caracas.