El Gobierno desarticuló la cumbre de gobernadores en el CFI y alivia la presión sobre la reforma laboral

En una maniobra política de último momento, la Casa Rosada logró desactivar la reunión de gobernadores prevista para hoy en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). El encuentro buscaba unificar un frente crítico contra los capítulos fiscal y laboral del proyecto oficialista, pero la intervención de los operadores del Gobierno logró que la cita se suspendiera por falta de quórum.

El despliegue, coordinado por Diego Santilli y el Ministerio del Interior, se centró en neutralizar el eje impulsado por el peronismo duro, evitando una foto de unidad que hubiera condicionado las negociaciones en la Cámara Alta.

La grieta entre «duros» y «dialoguistas»

La cumbre, gestada por Axel Kicillof y el bloque kirchnerista, pretendía sumar a mandatarios de centro para fortalecer el reclamo por la coparticipación. Sin embargo, el Gobierno logró fracturar la iniciativa mediante dos vías:

Bajas anticipadas: Figuras clave de la Región Centro, como Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba), tomaron distancia de la convocatoria de antemano. Negociación directa: Los llamados a gobernadores como Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) terminaron de vaciar de contenido la reunión en el CFI.

Ganancias: el corazón del conflicto fiscal

Pese al éxito oficialista en frenar la reunión, la inquietud de las provincias sigue latente. El punto de mayor fricción es el Impuesto a las Ganancias: