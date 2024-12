Carolina, de Bariloche, tiene un diagnóstico de cáncer y denuncia la falta de cobertura de la obra social

Dos meses atrás, Carolina Paz fue diagnosticada con cáncer. Si bien tiene cobertura de una obra social, debe afrontar el costo de las consultas y los estudios a los que debe someterse. Esta mujer tiene Unión Personal (UP), pero el Hospital Privado Regional (HPR) cortó las prestaciones hace una semana atrás.

«Empecé con toda esta historia tres meses atrás cuando me toqué un ganglio. Fui al médico y tuve que pagar la consulta con el médico y la ecografía ya que con la obra social, me daban turno recién para dentro de un mes y medio y yo sabía que no había tiempo que perder», contó Carolina.

La rueda empezó a girar. El médico clínico la derivó a un cirujano, le pidieron una biopsia donde se detectó un tumor cancerígeno. El resultado tardó un mes en llegar.

«En el HPR me decían que UP no autorizaba la biopsia y en UP, me decían que el HPR no realizaba el estudio. Tenía que ir todo el tiempo a ver qué pasaba. Presionando y presionando conseguís que te vayan autorizando los estudios», señaló y agregó: «Había sacado un turno con la oncóloga y me llamaron del HPR diciéndome que me lo cambian para fines de diciembre y después de nuevo, para decime que la oncóloga ya no atiende más ahí».

Una semana atrás, el HPR cortó al atención a los afiliados de Unión Personal. «En mi caso, tengo el Plan Médico Obligatorio; de modo que solo me puedo atender en el HPR. No tengo otro lugar. En UP dicen que no saben nada y que se habían enterado que el HPR no atiende más por un paciente que viajó desde El Bolsón a atenderse», cuestionó.

Mencionó que la semana pasada, concurrió a hacerse otra biopsia y debió pagar 20 mil pesos más de la consulta. «Yo lo puedo pagar, pero hay mucha más gente que no. Y cuando tenés un cáncer, cada día que pasa es algo bastante riesgoso. Busqué otra oncóloga y ya tengo turno con un cirujano que me van a atender de forma particular. Me haré la biopsia en el Hospital Zonal», advirtió.

El relato y la voz de Carolina dan cuenta de su agotamiento. No solo transita por un diagnóstico complejo y la incertidumbre del tratamiento sino que además, debe lidiar con infinidad de trámites burocráticos y pagos de consultas y estudios que deberían estar cubiertos. «Transitas por un mal momento de salud y además, por el maltrato de UP y el HPR. Te dan un teléfono para comunicarte, pero llamás 60 veces y nunca te atiende nadie. Es una amansadora. Me dicen que el problema es mi plan: yo pago, soy monotributista y es lo que me ofrecieron en la obra social», recalcó.

Este diario intentó comunicarse varias veces con UP a un teléfono, pero la única respuesta que se obtuvo fue a través de una contestadora que señaló que «hay demoras por el alto volúmen de consultas«.