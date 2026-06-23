Casi 200 estudiantes prometieron lealtad a la bandera en la Legislatura de Río Negro

Acto de promesa a la bandera de estudiantes de 4to grado en la Legislatura de Río Negro. Foto: gentileza.

Alumnos de cuatro escuelas primarias y de la Escuela de Educación Básica para Adultos N° 39 participaron entre lunes y martes de los actos de Promesa de Lealtad a la Bandera realizados en el recinto de la Legislatura de Río Negro.

En total, 196 estudiantes protagonizaron las ceremonias, acompañados por docentes, directivos y familiares, en un acto presidido por el vicegobernador Pedro Pessatti como encargado de tomar la promesa a los alumnos de ambas jornadas.

¿Quiénes participaron?

Los actos ceremoniales comenzaron este lunes y contaron con dos bloques, donde participaron un total de 94 alumnos de las escuelas N° 1 Francisco de Viedma, dirigida por Lucila Godoy, y la N° 297, cuya directora es Mariela Ferreyra.

Mientras que el martes, se realizó la promesa con la participación de tres colegios: el Instituto María Auxiliadora a cargo de Juan Cruz Falabella, alumnos de la Escuela N° 308 dirigida por Clara Castillo y 15 estudiantes de la Escuela de Educación Básica para Adultos N° 39, a cargo de Noelia Maggioni.

Acto de promesa a la bandera de estudiantes de 4to grado en la Legislatura de Río Negro. Foto: gentileza.

En este sentido, se destacó la presencia de la EEBA N° 39, una escuela que funciona a través de ocho anexos distribuidos en distintos barrios de Viedma y cuya matrícula se constituye principalmente por adultos mayores de 60 años que se encuentran en procesos de alfabetización.

«Por diferentes motivos no pudieron transitar la escuela durante su infancia y ahora se brindan la oportunidad de alfabetizarse de manera integral, tanto en lectoescritura como digitalmente. Estamos tratando de achicar la brecha digital», señaló su directora.

Estudiantes de la Escuela de Educación Básica para Adultos (EEBA) N° 39, en el acto de promesa a la Bandera.

Entre los estudiantes que participaron de la ceremonia también estuvo Vicente Hechenleitner, abanderado de la escuela de adultos, quien destacó la importancia del momento. «Este es mi último año y la verdad es un orgullo ser abanderado y defender la Patria», afirmó.

El acto fue acompañado por la Banda de Música de la Policía de Río Negro y excombatientes de Malvinas, a quienes se les agradeció su participación en el discurso de Pesatti.

Además, al momento de tomar la palabra, la directora de la EEBA N° 39 recordó a la figura de María Catalina Echevarría, «esa mujer que con sus manos cosió la primera bandera nacional, dejando su marca silenciosa pero fundamental en nuestra historia».