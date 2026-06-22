Residencia del Curzas en Viedma, ¿cómo progresa la construcción?

El Gobierno de Río Negro continúa con la construcción de la residencia estudiantil del Curzas en Viedma, una obra que ya registra un avance del 28% y que apunta a garantizar mejores condiciones de alojamiento para estudiantes que llegan desde distintas localidades de la provincia.

La obra fue recorrida el 18 de junio de 2026 por el gobernador Alberto Weretilneck, quien destacó el sentido estratégico del proyecto en materia educativa y social. «Estamos defendiendo la universidad pública y garantizando el futuro a las nuevas generaciones», afirmó durante la visita.

Una política de inclusión para estudiantes del interior

El proyecto forma parte de una política provincial que busca acompañar las trayectorias educativas y reducir las desigualdades de acceso a la educación superior.

Weretilneck remarcó que la residencia permitirá que jóvenes del interior rionegrino puedan contar con un espacio adecuado para vivir mientras estudian en la capital provincial. En ese sentido, sostuvo que se trata de una iniciativa que «iguala y genera oportunidades de futuro».

La inversión total destinada a la obra asciende a $1.700 millones. Actualmente, unos 25 trabajadores se encuentran afectados de manera directa a las tareas.

Cómo avanza la construcción de la residencia

En el plano técnico, los trabajos incluyen la ejecución de paredes en planta alta, junto con instalaciones eléctricas y el montaje del sistema de climatización frío-calor.

Una vez finalizada, la residencia contará con 20 habitaciones equipadas con baño privado y espacio de estudio. Además, tendrá habitaciones adaptadas para personas con discapacidad y espacios comunes como comedor, cocina y lavadero distribuidos en ambos niveles.

La visita a la obra contó con la presencia del ministro de Obras y Servicios Públicos de Río Negro, Alejandro Echarren; la vicedecana del Curzas, Lucrecia Avilés; el intendente de Viedma, Marcos Castro; y el presidente del bloque de legisladores de Juntos Somos Río Negro, Facundo López.