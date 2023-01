La obra social pone trabas a la madre de Kayla, la niña de Neuquén que murió en un accidente

La mamá de Kayla, la niña fallecida en un accidente de tránsito cuando volvía de Las Grutas a Neuquén, se encuentra internada, y su padre relató la situación que atraviesa su hija con la obra social. Comentó que la entidad privada pone trabas a la cirugía, por lo que todavía no la pueden operar.

Kayla, de ocho años, murió por un accidente de tránsito sobre la Ruta 22, entre Villa Regina y Godoy, el 1 de enero de este año. Volvía de Las Grutas hacia Neuquén junto a dos hombres y su mamá, Agustina Fernández, que terminó herida e internada en el hospital Castro Rendón.

«Nosotros seguimos mal por la muerte de mi nieta, y por como está viviendo el día a día mi hija, porque sigue igual que el día que llego al Castro Rendón», indicó el padre de Agustina, Alejandro, en declaraciones a Quien Dijo Verano, por RN Radio.

Según relató Alejandro, su hija se encuentra con calmantes por sus múltiples fracturas y todavía no ha sido operada porque necesitan materiales y el lugar donde se realizará la operación.

Agustina tiene la obra social Opsip, de Personal de Seguridad, Comercial, Industrial e Investigaciones Privadas. Se debe a un trabajo anterior que tenía la joven, pero como explico su padre, sigue cubierta por la obra social por tres meses, lo cual está a pronto de vencerse.

«Ahora estaba trabajando en otro lado, y me acerqué a dejar el certificado y me dijeron que estaba en un periodo de prueba, pero terminó el contrato», mencionó Alejandro.

La obra social no estaría autorizando el pedido de cirugía para Agustina, según el relato del padre. «Me pidieron mandar papeles a Buenos Aires y ahí nos van a decir si nos dan el material para la operación de mi hija», expuso.

El problema radica en que Agustina necesita una prótesis y la obra social debe cubrirle la internación. «Lo que solicito es que si la obra social no se va a hacer cargo, que la de de baja, así puede hacerlo el hospital«, expresó Alejandro.

«Dede Salud no se han contactado conmigo, más que los médicos que me dicen que lleve las cosas a la obra social para ver si el 12 la pueden operar», contó el padre de Agustina.

El accidente que se llevó la vida de Kayla

Ocho años había cumplido Kayla, la niña que falleció el lunes 2 de enero, producto de un hecho de tránsito entre Regina y Godoy, sobre la Ruta Nacional 22. Vivía en Neuquén junto a su familia, y su mamá Agustina, de 25 años, se encuentra internada.

Cuando ingresó al hospital de Villa Regina su madre, lo hizo con lesiones graves como fracturas de fémur y cadera y un golpe en la cabeza, y luego fue trasladada al Castro Rendón de Neuquén.

Los otros dos sobrevivientes son hombres, el conductor de 38 años también oriundo de Neuquén, pareja de Agustina, identificado como Juan Sandoval; y un joven de unos 25 años de Cipolletti. Ambos estuvieron en observación, pero fuera de peligro.

El auto en el que circulaban, Peugeot 206, derrapó, volcó y luego se incendió, con daños totales.

El padre de Agustina nunca tuvo contacto con la pareja de su hija

La familia de Agustina denunció violencia de genero, detrás de la muerte de Kayla. Aseguran que el conductor del Peugeot 206, Juan Sandoval es la pareja de Agustina Fernández, la mamá de la Kayla, y que no solo estaba ebrio cuando perdió el control del vehículo, sino que también iba golpeando a la mujer.

«Hasta ahora no tengo contacto con Sandoval, yo nunca tuve contacto porque él nunca me dejo llegar al departamento donde el solía estar con mi hija y mi nieta», contó Alejandro, el padre de Agustina. «Me acercaba pero no me atendía nadie, mi hija no me contestaba llamadas cuanto estaba con él», agregó.

Su hija ya le había contado a su mamá que su pareja era violento y ella quiso hacer la denuncia, pero Agustina se lo impidió. Por otro lado, su padre indicó no haber sabido la situación de violencia que atravesaba su hija, «la mamá me contó que dias antes de las grutas la había golpeado», detalló Alejandro.

La mamá de Agustina relató que el hombre llegó hasta su hija una segunda vez y le dejó un celular que ella cuida con recelo. En ese celular, una de las familiares logró ver que solo hay dos contactos agendados: el del hombre y el de un abogado que desconocen.

«La mamá de Agustina fue y forcejeo con mi hija, y le sacó el teléfono porque estaría hablándose con él», contó Alejandro. Así también los médicos «le dijeron a la mamá de Agustina que no puede portarse de esa forma con su hija y que devuelva el teléfono», contó Alejandro.

