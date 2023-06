Cecilia Strzyzowski: tras suspender una marcha, Gloria Romero encabezó un pedido de justicia en Chaco

La mamá de Cecilia Strzyzowski, Gloria Romero, tenía previsto realizar esta tarde una marcha por justicia en la capital de Chaco. Aunque se realizó un acto homenaje que convocó a una importante multitud, la movilización frente a la comisaría donde se encuentra detenida Marcela Acuña, madre de la pareja de la víctima, quedó suspendida.

“Las manifestaciones que quiero hacer son pacíficas y son artísticas, no quiero pelear con nadie. Me dijeron que hay infiltrados y que va a ser una provocación«, señaló Gloria al comunicar la suspensión del reclamo.

Se trata de la quinta concentración que hacen familiares y amigos de la joven de 28 años desaparecida desde hace 23 días. La consigna que se planteó para este pedido de justicia fue llevar la camiseta de Argentina con una estrella de color rosa, el color preferido de Cecilia.

“Quería ser coreógrafa”, “Quería ser mamá”, “Quería casarse en la playa”, “Quería ir a la bombonera”, decían algunas de las estrellas rosas pegadas en la remera de la selección que Gloria levantaba.

La mujer llevó caminando por el medio de la multitud y fue recibida con un aplauso al grito de “No estás sola”. Minutos después, del mismo modo, ingresó el abogado Fernando Burlando, que representa a la familia. “Perpetua. Perpetua”, gritaban a su paso.

“Así como Messi nos unió en el mundial, mi hija nos está uniendo en el dolor. Cecilia es la Scaloneta y en este mundial la copa es sacar la impunidad de este país. El deseo que tenía mi hija era ir a un mundial, amaba a Messi. Pero bueno… que va a ser. Ya son sueños que mi hija no va a poder cumplir. Le han robado tantos sueños a mi bebé y eso es lo que más me duele”, aseguró Gloria, antes de la concentración.

Ya en el escenario, la mamá de Cecilia tomó el micrófono y, tras un saludo a la multitud que copó la plaza, dijo: “Me puso muy contenta ver a muchos hombres. Yo siempre decía: ¿Cómo puede ser que en las marchas seamos solos mujeres? ¿No hay padres, hermanos, esposos? Hoy se jugaron. Así me gusta. Acompañen a sus mujeres. No tengan miedo. El miedo paraliza y esta gente gobierna por el miedo. Si tienen ese poder es porque ustedes se lo dieron. Ese dinero que manejan es del Estado. Y si mañana ustedes eligen que no lo sigan haciendo, no lo van a hacer más. Ustedes tienen el poder. El pueblo manda”, sostuvo.

Inmediatamente los allí presentes comenzaron a gritar: “No estás sola”. En el escenario, la mujer estuvo acompañada por distintos familiares que reclamaban Justicia.

Caso Cecilia Strzyzowski: la suspensión de la movilización

Si bien Gloria había anticipado que iban a caminar al Departamento de Violencia Familiar y de Género, donde está alojada Marcela Acuña, después se echó atrás ante la posibilidad de que hubiera “infiltrados” que ocasionaran disturbios.

“Las marchas que quiero hacer son pacíficas. Las manifestaciones que quiero hacer son artísticas. No voy a ir a la comisaría porque no quiero provocar. Soy pacifista, pido Justicia y no venganza. Yo no me impongo, yo me manifiesto. si hacemos lo mismo que hacen ellos es una guerra de pobres contra pobres. Quien quiera ir va. Yo no voy a ir”, sostuvo.

Este viernes, integrantes de la asociación Madres del Dolor y familiares de otras víctimas de violencia viajaron a Resistencia para acompañar a la madre de Cecilia. Vivian Perrone, cofundadora de Madres del Dolor, arribó a Chaco junto a Jimena Adúriz, mamá de Ángeles Rawson; con Alberto Lebbos, padre de Paulina Lebbos; y la abogada Luciana Carrasco “para estar junto a la mamá de Cecilia”.