Celebran el Día de la Educación Técnica en Allen con una muestra de proyectos

Uno de los proyectos son unas gafas para personas no videntes. Foto gentileza

La comunidad del CET 8 de Allen celebrará el Día de las Educación Técnica con una muestra de proyectos. La exposición comenzará a las 17.30 horas y finalizará a las 20 en el establecimiento ubicado en las calles Brentana y España.

Nahuel Fontanals, profesor en enseñanza técnica del colegio, señaló que se mostrarán los trabajos desde primero hasta el sexto año.

“Va a participar un club de energía que se formó en la escuela, donde los chicos van a aprender sobre energía renovable. Han hecho proyectos muy interesantes”, contó.

La exposición comenzará a las 17.30 horas. Foto gentileza

El profesor señaló que en el ciclo superior, a partir del quinto año se trabaja con aprendizajes basados en proyectos. “Se les da a los chicos que elijan una idea y la desarrollen como ellos les parezca para llegar a un producto finalizado”, indicó.

De estos proyectos contó que se expondrán unas gafas para personas no videntes. “Los estudiantes se tomaron el tiempo de comunicarse con organizaciones de personas no videntes. Desde estos organismos le explicaron que ellos solo pueden conocer lo que hay delante de sus pasos hasta la altura del pecho de ahí para arriba no lo pueden tantear porque eso sufren muchos golpes de cabeza”, comentó.

Los proyectos son creados por estudiantes de primero a sexto año. Foto gentileza

Fontanals señaló que los chicos crearon gafas que tienen sensores ultrasónicos que “cuando hay algo cerca de la cabeza le avisa por medio de vibraciones a la persona. Es una idea fantástica que se tiene que dar a conocer en todos lados”.

Además otro grupo creó un semáforo para personas con movilidad reducida y no videntes que avisa a los conductores que el peatón que va a pasar. Además alarga el tiempo del semáforo para que puedan cruzar más tranquilos y tiene sonido.

El profesor mencionó otro proyecto que es una antena para expandir la señal wifi para escuelas rurales. También hay una estación meteorológica donde los chicos “no solamente desarrollaron la estación sino cada uno de los sensores, todo electrónico y creado por ellos”, contó orgulloso.

Fontanals destacó que los estudiantes de quinto y sexto año se empiezan a preguntar a que se pueden dedicar “por eso es importante el apoyo de la comunidad para que se sigan desarrollando en la zona”, sostuvo.