Cerraron «transitoriamente» el paso Mamuil Malal: ¿qué pasa este martes con los otros cruces entre Neuquén y Chile?

Las autoridades de los Pasos Fronterizos informaron que el paso Mamuil Malal que se encuentra cerca de Junín de los Andes, permanecerá cerrado este martes, al menos hasta el mediodía donde se espera que se publique otro informe para comunicar su estado. ¿Qué pasa con los otros cruces entre Neuquén y Chile?

Según la información brindada, la decisión de cierre se tomó debido a que «el personal de Migraciones Argentina se encuentra sin sistemas«. Por lo tanto el paso estará interrumpido «transitoriamente.

Solicitaron estar atentos al próximo reporte que se publicará a las 14 para saber cómo continuará el resto de la jornada.

El estado de los pasos Cardenal Samoré y Pino Hachado

En cuanto al estado de los pasos que se ubican entre Neuquén y Chile, las autoridades informaron que:

El Cardenal Samoré se encuentra habilitado: transitable con precaución. Calzada despejada. Mantenga las distancias de frenado. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando.