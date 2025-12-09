Protesta de ATE en el puente Neuquén – Cipolletti este martes: corte parcial y demoras en el tránsito

ATE realiza una protesta en el puente entre Neuquén y Cipolletti. Foto: Flor Salto

Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunciaron un paro nacional para este martes. Se trata de una protesta en contra de la Reforma Laboral que busca aprobar el gobierno de Javier Milei. En el Río Negro el sindicato anunció su adhesión al paro con una manifestación en los puentes carreteros que unen Neuquén y Cipolletti. Por su parte, Gendarmería se encuentra en la zona del expeaje con un gran despliegue bajo la línea del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich.

ATE Río Negro se encuentra en la zona del puente carretero que une Neuquén y Cipolletti realizando una protesta que se enmarca en el paro nacional convocado para este martes por el gremio.

Según detalló el secretario gremial, Romeo Aguiar, a Diario RÍO NEGRO, luego de una asamblea se definió llevar adelante cortes intermitentes en la mano que va desde Cipolletti a Neuquén ocupando por momentos ambos carriles.

Esta modalidad genera demoras en el tránsito y largas filas de vehículos hacia el sector de la rotonda con Ruta 22 y Ruta 151.

Desde Gendarmería Nacional llevan adelante el protocolo antipiquetes, creado por la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, desde las 7.30. Los efectivos se encuentran apostados en la zona del expeaje, frente a Vialidad Nacional.

ATE convocó a paro nacional y marcha para el martes: los reclamos del gremio

El secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, definió las medidas de acción directa contra el proyecto que impulsa la Casa Rosada: