Cerró un paso fronterizo entre Neuquén y Chile este domingo por nieve: cuál es el estado de Pino Hachado, Samoré e Icalma

Las condiciones climáticas "adversas" obligaron al cierre de uno de los pasos fronterizos más importantes de Neuquén.

Redacción

La semana cierra con complicaciones en los pasos fronterizos que conectan Neuquén y Chile. Este domingo uno de ellos anunció su cierre de fronteras más temprano de lo habitual por la presencia de hielo y acumulación de nieve sobre la calzada. Qué pasa con Icalma, Cardenal Samoré y más.

Según informaron desde Vialidad Nacional el paso fronterizo Pino Hachado cerrará sus puertas este domingo a las 17. Esto se debe a las «condiciones climáticas adversas».

Detallaron que la ruta tiene hielo sobre la calzada y presencia de nieve. Además del viento blanco que complica la transitabilidad por la zona.

Qué pasos fronterizos entre Neuquén y Chile están habilitados este domingo:

Paso Icalma: PASO HABILITADO en horario normal. Horario de egreso: de 8 a 19. Horario de ingreso: de 8 a 17. Posible formación de hielo. Portación obligatoria de cadenas.

Paso Hua Hum: PASO HABILITADO en horario normal. Horario de atención: de 8 a 20. Consultar el horario de barcaza. Sectores con hielo y barro.

Mamuil Malal: PASO HABILITADO en horario normal. Horario de atención: de 8 a 20. Posible formación de hielo y barro.

Cardenal Samoré: PASO HABILITADO en horario normal, de 8 a 19. Advertencia por bajas temperaturas. Posible formación de hielo en sectores. Pronóstico de hielo y aguanieve en cotas altas.


Temas

Icalma

Paso Cardenal Samoré

Pino Hachado

