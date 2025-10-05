Cerró un paso fronterizo entre Neuquén y Chile este domingo por nieve: cuál es el estado de Pino Hachado, Samoré e Icalma
Las condiciones climáticas "adversas" obligaron al cierre de uno de los pasos fronterizos más importantes de Neuquén.
La semana cierra con complicaciones en los pasos fronterizos que conectan Neuquén y Chile. Este domingo uno de ellos anunció su cierre de fronteras más temprano de lo habitual por la presencia de hielo y acumulación de nieve sobre la calzada. Qué pasa con Icalma, Cardenal Samoré y más.
Según informaron desde Vialidad Nacional el paso fronterizo Pino Hachado cerrará sus puertas este domingo a las 17. Esto se debe a las «condiciones climáticas adversas».
Detallaron que la ruta tiene hielo sobre la calzada y presencia de nieve. Además del viento blanco que complica la transitabilidad por la zona.
Qué pasos fronterizos entre Neuquén y Chile están habilitados este domingo:
Paso Icalma: PASO HABILITADO en horario normal. Horario de egreso: de 8 a 19. Horario de ingreso: de 8 a 17. Posible formación de hielo. Portación obligatoria de cadenas.
Paso Hua Hum: PASO HABILITADO en horario normal. Horario de atención: de 8 a 20. Consultar el horario de barcaza. Sectores con hielo y barro.
Mamuil Malal: PASO HABILITADO en horario normal. Horario de atención: de 8 a 20. Posible formación de hielo y barro.
Cardenal Samoré: PASO HABILITADO en horario normal, de 8 a 19. Advertencia por bajas temperaturas. Posible formación de hielo en sectores. Pronóstico de hielo y aguanieve en cotas altas.
Comentarios