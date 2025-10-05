Destrozos por tormentas y granizo en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe

El agua y el granizo ocasionaron destrozos durante el sábado en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Este domingo 5 de octubre rige una alerta por tormentas en Entre Ríos y Corrientes, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Tormentas y granizos gigantes en Córdoba

Una fuerte tormenta con caída de granizo de gran tamaño azotó la noche del sábado a la localidad de Bulnes, en el sur de la provincia de Córdoba. Vecinos de la zona reportaron que cayeron piedras de hielo comparables al tamaño de un huevo, cubriendo calles y patios en pocos minutos.

El intendente de Bulnes, Rubén Máspero, confirmó el fenómeno, calificándolo como «bastante importante» y detalló que, al momento, solo se registraron cortes de luz. «Ahora hay una densa calma, pero hace instantes cayó una pedrea bastante importante. En la localidad estamos sin luz y observando si puede repetirse«, explicó el jefe comunal en diálogo con Cadena 3.

Máspero subrayó que «era impresionante el tamaño de las piedras» y destacó que, afortunadamente, el granizo «no vino acompañado de viento fuerte, porque eso habría causado mucho más daño», lo que evitó graves daños materiales o personas heridas.

La tormenta afectó también a otras zonas del departamento Río Cuarto, mientras regía una alerta por tormentas fuertes emitida por el Servicio Meteorológico Nacional para el sur cordobés.

Con Noticias Argentinas

Caída de granizo: Olavarría, entre las más afectadas

En Buenos Aires, una de las ciudades más afectadas fue Olavarría. Una estructura montada por la Sociedad Rural local quedó totalmente destruida, indició el medio Infobae.

“Lamentamos informarles que debido a los daños y dificultades ocasionados por el temporal, la fiesta programada para esta noche queda suspendida”, comunicaron en las redes sociales de la asociación en referencia a una cena anual que iba a realizarse.

Alerta por tormentas y posible caída de granizo este domingo

Hay una alerta por tormentas en Entre Ríos y Corrientes este domingo. «El área será afectada por tormentas fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 km/h», señalaron desde el SMN.

Además indicaron que «se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, pudiendo ser localmente superiores».