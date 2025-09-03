Pino Hachado habilitado, cuál es el paso entre Neuquén y Chile que está cerrado este miércoles por «acumulación de hielo y nieve»

Empezó el miércoles con complicaciones en los pasos fronterizos que conectan Neuquén y Chile. Dos de los más elegidos fueron cerrados por «acumulación de hielo y nieve» sobre la calzada esta mañana. Qué pasa con Pino Hachado, Icalma y Cardenal Samoré.

Según detallaron en el parte emitido por Vialidad Nacional este miércoles, el tránsito por el paso Pino Hachado se encontraba inhabilitado por la acumulación de «hielo y nieve» sobre la calzada. Además, alertaron sobre la presencia de fuertes ráfagas de viento.

En el parte que se difundió a las 10, se conoció que ahora está «transitable con extrema precaución» ya que la calzada tiene sectores que presentan hielo.

Cerró Cardenal Samoré este miércoles: nieve y hielo sobre la calzada

Desde Vialidad Nacional informaron que el tránsito se encuentra suspendido hasta las 11. Esto se debe a una decisión de la Coordinación de Chile debido a la «acumulación de nieve sobre la calzada y viento blanco».

El próximo reporte será a las 11. En la zona hay equipos trabajando en el lugar.