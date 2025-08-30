Chagas en Río Negro, 273 casos registrados entre 2021 y 2023, la importancia de prevenir

Si aparece una vinchuca, retenerlas vivas y acercarlos al centro de salud o URESA más cercano.

En Río Negro, la vinchuca, insecto vector del Chagas, se distribuye principalmente en todos los departamentos del Valle del Río Negro y en algunas zonas del centro provincial. Su presencia está ligada a la actividad socioeconómica: chacras, hornos de ladrillo y obreros golondrina. En los departamentos del sur-oeste, en cambio, es poco probable encontrarla.

El jueves, se conmemoró el “Día Nacional por una Argentina Sin Chagas” y recordaron que la infección es un problema sanitario y social. “La prevención y el tratamiento a tiempo son clave para frenar la transmisión y proteger a las nuevas generaciones”, aseguró Marcos Arezo, del Programa Chagas de Salud Ambiental del Ministerio de Salud provincial.

El Chagas es causado por un parásito, Trypanosoma cruzi, que se encuentra en la sangre y tejidos de personas y animales, y en el tubo digestivo de las vinchucas. La transmisión ocurre cuando la chinche infectada defeca sobre la piel tras alimentarse, y los parásitos ingresan al cuerpo por raspaduras, ojos o boca. También puede transmitirse de madre a hijo durante el embarazo o el parto.

Gracias a este control, los recién nacidos de madres positivas son seguidos hasta descartar o confirmar la infección, ya que el tratamiento temprano logra la cura casi sin efectos adversos. Este consiste en una medicación diaria por dos meses, disponible en forma gratuita en todos los hospitales. La lactancia, por su parte, no transmite la enfermedad.

El Chagas se detecta a través de un análisis de sangre gratuito en los hospitales y centros de salud de la provincia.

Arezo detalló que entre 2021 y 2023, “se detectaron 273 casos de chagas, entre chagas crónico a demanda (197), chagas en embarazadas (40), chagas congénito (3) y bancos de sangre (33). De los casos de chagas crónico detectados a demanda, 77 fueron hombres y 120 mujeres, de las cuales 46 fueron mujeres en edad fértil”, indicó. Además, en este período, se realizaron 19.939 testeos a gestantes, superando la cobertura del 100% porque algunas se controlaron hasta tres veces.

En la provincia hay cuatro especies de vinchucas, tres silvestres y una domiciliaria, que reproduce su ciclo en las viviendas. Los hallazgos de vinchucas domiciliarias en el valle medio y alrededores son controlados mediante rociado con insecticidas. Todos los insectos capturados se analizan en laboratorios.

Dato 1.400.000 personas infectadas con Chagas viven en Argentina, se sufren aproximadamente 300.000 cardiopatías, nacerían 1.300 niños por año con Chagas congénito, 2,5% de los donantes están infectados y 3% de las embarazadas del sector público están infectadas.

Cómo prevenir

Evitar los espacios donde la vinchuca pueda refugiarse. Mantener ordenada posible la casa y sus alrededores. Prestar atención a los espacios donde duermen los animales y ubicarlos lo más lejos posible de la vivienda.

Evitar la proliferación de palomares y roedores. Ventilar camas y catres. Limpiar detrás de los muebles y objetos colgados de las paredes. Mover y revisar los objetos amontonados. Construir los corrales con alambre o palo a pique; si no es posible, cambiar la enramada al menos una vez al año. Reparar las grietas y los agujeros de las paredes y techos

Además es necesario:

-Mantener limpia la casa y lo que la rodea (corrales, depósitos, gallineros, etc).

-Mover y sacudir la ropa que no se usa.

-Ventilar camas y catres.

-Limpiar detrás de los cuadros y objetos colgados de las paredes.

-Mejorar la vivienda tapando grietas, huecos de las paredes, alisar techos y pintarla.

-Construir los corrales y gallineros con alambre o palo a pique, si no es posible cambiar la enramada al menos una vez al año.

-Poner los gallineros y corrales lo más lejos posible de la vivienda.

-Las palomas también transportan vinchucas, para evitar que ellas estén cerca de la casa.