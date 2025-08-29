La Anmat prohibió la comercialización de un suero: alerta por un laboratorio con «deficiencias críticas»

Mediante una disposición publicada este viernes en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), estableció la inhibición preventiva de todas «las actividades productivas» de la empresa P. L. RIVERO Y CIA. S.A. Se trata de un laboratorio con especialidades medicinales inyectables, y a la importación y exportación de medicamentos. Explicaron que se tomó la decisión por «deficiencias críticas durante la inspección». Entre otras de las medidas se prohibió la comercialización y la distribución de la Solución Isotónica de Cloruro de Sodio fabricada por la entidad que tiene su planta en Buenos Aires.

«Deficiencias críticas»: nueva alerta de la Anmat

«La medida fue tomada luego de detectar deficiencias críticas, por lo que se trataría de productos contaminados elaborados en un establecimiento con deficiencias en el cumplimiento de las Buenas Prácticas y por ello no se puede asegurar que cumplan con los requerimientos de seguridad y eficacia de acuerdo con las normas de calidad adecuadas al uso que se les pretende dar y conforme a las condiciones exigidas para su comercialización», expuso la Anmat.

En los considerandos, marcaron que se trata de “un defecto de calidad subestándar que puede ser potencialmente mortal o puede representar un riesgo grave para la salud del paciente, ante el uso o exposición al mismo y para este caso la prioridad es alta”

En qué producto de laboratorio la Anmat prohibió su comercialziación

Detalló que se prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de:

Solución Isotónica de Cloruro de Sodio 0,9 g/100 ml, presentación 500 ml, Certificado N° 39.014, vencimiento 12/27 – Lotes 70413108 y 70416108

A continuación, la disposición completa: