Frente frío en la Patagonia: heladas y nieve, cómo inicia septiembre en Neuquén y Río Negro

La tormenta de Santa Rosa se hace sentir en Neuquén y Río Negro. (Andrés Maripé).

Unas bajas presiones provenientes del Pacífico y el Atlántico están generando la entrada de un frente frío en la Patagonia. «Noches frías la próxima semana con ingreso de aire frio a comienzos de setiembre», pronostica la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para Neuquén y Río Negro. Anticipa heladas para el Alto Valle.

Desde el organismo informan que el fenómeno traerá lluvias y chaparrones al norte de la región y nevadas en la zona cordillerana. Sin embargo, augura «mejoramientos temporarios».

En la región del este de Río Negro y el sur de la provincia de Buenos Aires se esperan precipitaciones entre el domingo y el lunes.

Así, para la próxima semana y el inicio de septiembre se anticipa un descenso de las temperaturas por el ingreso de aire frío. Este cambio climático se sentirá especialmente en las noches, con la probabilidad de heladas en varias localidades y el Alto Valle.

Sábado de alerta y tormenta de Santa Rosa en Neuquén y Río Negro: ¿rige la advertencia este domingo?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por lluvias en gran parte de Neuquén y Río Negro con impacto en el Alto Valle. El sábado amaneció con viento y precipitaciones y se espera que la se la jornada se mantenga con un clima inestable.

Según el SMN la lluvia persistirá durante toda la mañana, continuará a la tarde y disminuirá hacia la noche. Sin embargo, en las últimas horas del sábado también se pronostican lluvias aisladas.

La advertencia meteorológica por fuerte precipitaciones para Neuquén, este sábado, rige para la Confluencia – Este de Añelo – Este de Pehuenches – Picún Leufú.

Pero también hay alerta por nevadas durante toda la jornada en la Cordillera de Aluminé – Cordillera de Chos Malal – Cordillera de Loncopué – Cordillera de Minas – Cordillera de Picunches – Cordillera de Ñorquín.

En Río Negro también advirtieron por fuertes lluvias este sábado en el Este de El Cuy – General Roca.

En cuanto al domingo, ya no rige alerta para Neuquén y Río Negro, pero sí para una provincia de la Patagonia por vientos fuertes: Chubut en la Meseta de Deseado y la Meseta de Magallanes.

«El área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que podrán alcanzar los 80km/h, pudiendo ser superados de manera puntual», informa el SMN.

Tormenta de Santa Rosa: las zonas con la alerta por lluvias en Río Negro

Según comunicó el SMN, las zonas afectadas en Río Negro:

Este de El Cuy – General Roca: alerta por lluvias durante el sábado por la mañana y tarde

Lluvias, viento y nevadas, frío, lo que se espera en Neuquén durante la tormenta de Santa Rosa

Desde el Gobierno de Neuquén comunicaron que en las próximas horas, se esperan lluvias y vientos, con descenso de la temperatura, en las regiones del Limay, Lagos del Sur y del Pehuén. También se esperan nevadas en el Alto Neuquén y en Vaca Muerta.

“Vamos a tener el ingreso de vientos y de aire frío, lo que va a provocar que a partir de la tarde de hoy vamos a tener algunos períodos de lloviznas aisladas en la región Limay, en la zona sur, avanzando al centro de la Provincia”, indicó Carlos Cruz, director provincial de Defensa Civil.