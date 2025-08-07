Chau a la calma primaveral en el Alto Valle: este fin de semana llega el viento, cómo estará el clima

El sol se volvió el gran protagonista luego de varios días de cielos grises, y con él llegaron las «temperaturas primaverales» para cortar la semana. Hoy, jueves, se espera un día agradable pero el panorama cambiará a partir del viernes ya que según el Servicio Meteorológico Nacional se espera un fin de semana con viento.

El SMN indica que Neuquén tendrá un jueves con cielos totalmente despejados con mínima de 2°C y máxima de 14°C. El viento soplará del noreste a unos 11 km/h, con ráfagas leves de igual intensidad y el sol dirá presente.

Para el viernes ya comenzarán a sentirse los vientos con ráfagas que alcanzarán los 50 km/h durante la tarde y se extenderán hasta el sábado por la noche. Las temperaturas tendrán máximas de 15°C y mínimas de 3°C.

Calma primaveral en Roca: cómo estará el clima este jueves y el fin de semana

Según el SMN, Roca tendrá un jueves con cielos algo despejados con mínima de 2°C y máxima de 15°C. El viento soplará del noreste a unos 11 km/h, con ráfagas leves de igual intensidad. El sol dirá presente.

Para el viernes ya comenzarán a sentirse los vientos con ráfagas que alcanzarán los 59 km/h durante la tarde y se extenderán hasta el sábado por la noche. Las temperaturas tendrán máximas de 15°C y mínimas de 4°C.