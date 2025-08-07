Alerta amarilla por frío extremo: cuatro provincias afectadas este viernes con temperaturas bajo cero

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla por frío extremo que regirá durante este viernes en gran parte del territorio argentino. Las provincias afectadas son Corrientes, San Luis, Buenos Aires y Entre Ríos, donde se esperan temperaturas mínimas inusualmente bajas, con sensaciones térmicas que podrían ubicarse varios grados por debajo de cero en algunas localidades.

Según el organismo, el nivel amarillo advierte sobre posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Esto implica que, aunque las condiciones no alcancen la severidad de una alerta naranja o roja, pueden provocar efectos leves a moderados en la salud, especialmente si no se toman medidas de precaución.

El SMN remarcó que las bajas temperaturas pueden ser peligrosas para grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

El SMN emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la ciudadanía y evitar mayores inconvenientes: