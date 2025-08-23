Chocaron violentamente contra un caballo en la Ruta 17 de Neuquén: «Siempre es la misma problemática»

Un caballo murió en un violento choque, este viernes por la noche, en la Ruta Provincial 17 cerca de Picún Leufú. El accidente ocurrió cuando una pareja viajaba en sentido a Plaza Huincul e impactó con el animal, que se encontraba sobre la calzada. El choque fue tal que el equino terminó decapitado. «Gracias a Dios no pasó a mayores«, indicó el jefe de bomberos voluntarios de la localidad, Lucas Venancio.

Venancio informó que el accidente ocurrió minutos antes de las 22, a unos cinco kilómetros de la localidad, a la altura de la intersección de la Ruta 17 con el acceso a Villa Unión. La pareja viajaba a bordo de un Peugeot Partner.

Animales sueltos en la Ruta 17: susto por un choque cerca de Picún Leufú

Venancio lamentó que ya han ocurrido «varios accidentes» de estas características en la zona. «No hay iluminación y tampoco alambres al costado de la ruta. Siempre es la misma problemática«, resaltó.

En cuanto a la pareja, informó que «se encuentra bien», pero que ambos se encontraban en «estado de shock» por lo sucedido. El impacto fue tal que la cabeza del animal terminó dentro del vehículo.

El accidente ocurrió a unos cinco kilómetros de Picún Leufu. Foto: archivo.

«La chica fue trasladada al hospital porque estaba con nervios de la propia situación», indicó. En el lugar también trabajaron efectivos de la Comisaría Novena, quienes ordenaron el tránsito para permitir los trabajos de los equipos de emergencia.