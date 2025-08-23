Centenario: un choque dejó herida a una motociclista de 19 años

La motocicleta Brava Nevada 110 cc fue retirada por agentes de tránsito tras el siniestro. Foto: Policía de Neuquén.

Una joven de 19 años resultó herida luego de protagonizar un choque con su moto en Centenario, este sábado al mediodía. Impactó contra un auto y, producto del accidente, fue traslada al hospital Dr. Natalio Burd, informaron desde la división de Tránsito Villa Obrera a Diario RÍO NEGRO.

Dónde fue el accidente entre una moto y un taxi en Centenario

El siniestro ocurrió cerca de las 13 en la intersección de Guatemala y Juan Pablo II, en el barrio Eluney. Una motocicleta Brava Nevada 110 cc que circulaba en dirección este a oeste impactó contra el lateral izquierdo de un Renault Logan, que transitaba en dirección norte a sur.

La joven de 19 años fue derivada al hospital de Centenario con heridas. Foto: Policía del Neuquén.

La motociclista llevaba casco al momento del accidente, lo que redujo en parte la gravedad de las lesiones. En el lugar intervinieron efectivos policales, quienes colaboraron en la primera asistencia antes del arribo de la ambulancia.

La motociclista fue trasladada al hospital de Centenario

Posteriormente, personal de salud trasladó a la joven al hospital Natalio Burd, donde quedó bajo observación. La conductora del auto, en tanto, fue sometida a un test de alcoholemia que dio resultado negativo.

La motocicleta fue retirada preventivamente por personal de tránsito, a la espera del certificado médico correspondiente. El auto, en cambio, quedó en el lugar tras verificarse la documentación, que se encontraba en regla.

Las autoridades continúan recabando información para determinar en qué circunstancias ocurrió el choque.