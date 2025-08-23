ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Sociedad

Por nieve, niebla y viento blanco cerrado un paso de Neuquén a Chile este sábado: reabrió Samoré

En el cruce Pino Hachado "hay visibilidad reducida" este 23 de agosto.

Redacción

Por Redacción

Cerraron por nieve pasos a Chile, en Neuquén. Foto: Gentileza Vialidad Nacional.

Cerraron por nieve pasos a Chile, en Neuquén. Foto: Gentileza Vialidad Nacional.

Desde Vialidad nacional comunicaron que por acumulación de nieve este sábado 23 de agosto cerraron pasos a Chile. Está intransitable el cruce Pino Hachado. Cardenal Samoré estuvo inhabilitado pero luego reabrió. Son de los dos de los más usados en Neuquén. Hay «equipos operando», señalaron desde el organismo.

Sobre Pino Hachado, en el reporte marcaron que hay calzada con «acumulación de hielo y nieve». Además que está nevando, hay viento blanco y visibilidad reducida por niebla.

En tanto, Cardenal Samoré estuvo cerrado «por pedido del centro de frontera de Chile». Describieron que había calzada con acumulación de nieve. Luego, al mediodía se indicó que estaba «transitable con extrema precaución para autos y colectivos». Estará inhabilitado todo el día para la circulación de camiones.

Consideraciones para circular por los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile: sábado 23 de agosto 2025

Si circulás por los pasos fronterizos que conectan Argentina Con Chile, desde Neuquén y Río Negro, las autoridades de Vialidad Nacional advierten hoy:

  • Consultar la página de Vialidad Provincial Neuquén y de Vialidad Nacional para obtener información actualizada sobre el estado de las rutas y los pasos fronterizos, especialmente en invierno. 
  • Chequear los horarios de atención y el estado de cada paso fronterizo antes de viajar, ya que pueden estar sujetos a cambios por condiciones climáticas o mantenimiento. 
  • Para cruzar la frontera, se requiere la documentación necesaria (DNI o pasaporte vigente), por lo que se solicita tenerla a mano.

Temas

Chile

Neuquén

Nieve

Paso Cardenal Samoré

Pino Hachado

Desde Vialidad nacional comunicaron que por acumulación de nieve este sábado 23 de agosto cerraron pasos a Chile. Está intransitable el cruce Pino Hachado. Cardenal Samoré estuvo inhabilitado pero luego reabrió. Son de los dos de los más usados en Neuquén. Hay "equipos operando", señalaron desde el organismo.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios