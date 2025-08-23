Por nieve, niebla y viento blanco cerrado un paso de Neuquén a Chile este sábado: reabrió Samoré

Desde Vialidad nacional comunicaron que por acumulación de nieve este sábado 23 de agosto cerraron pasos a Chile. Está intransitable el cruce Pino Hachado. Cardenal Samoré estuvo inhabilitado pero luego reabrió. Son de los dos de los más usados en Neuquén. Hay «equipos operando», señalaron desde el organismo.

Sobre Pino Hachado, en el reporte marcaron que hay calzada con «acumulación de hielo y nieve». Además que está nevando, hay viento blanco y visibilidad reducida por niebla.

En tanto, Cardenal Samoré estuvo cerrado «por pedido del centro de frontera de Chile». Describieron que había calzada con acumulación de nieve. Luego, al mediodía se indicó que estaba «transitable con extrema precaución para autos y colectivos». Estará inhabilitado todo el día para la circulación de camiones.

Consideraciones para circular por los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile: sábado 23 de agosto 2025

Si circulás por los pasos fronterizos que conectan Argentina Con Chile, desde Neuquén y Río Negro, las autoridades de Vialidad Nacional advierten hoy: