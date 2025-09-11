Choele Choel presentó la primera edición de la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia

El histórico festival provincial dio un salto y será desde este año Fiesta Nacional, con una grilla de artistas de primer nivel.

Lo que parecía ser una conferencia más terminó en un importante anuncio: Choele Choel será sede, en diciembre, de la primera edición de la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia. El intendente Diego Ramello confirmó que el tradicional festival rionegrino, que en 2024 celebró sus 50 ediciones como encuentro provincial, fue elevado a categoría nacional.

Fiesta Nacional del Folklore y la Familia en Choele Choel: artistas confirmados

Con entrada libre y gratuita, la celebración se consolida como una de las más convocantes de la región, y ahora busca proyectarse al calendario cultural de todo el país. “El festival creció gracias al esfuerzo de muchas gestiones de gobierno que aportaron su granito de arena para hacer de esta fiesta una de las más grandes de la Patagonia”, destacó.

La programación artística ya está confirmada y promete gran convocatoria. El viernes 5 de diciembre se presentarán Los Nocheros, Los 4 de Córdoba y BM; el sábado 6 será el turno de Natalia Pastorutti y Los Palmeras; mientras que el domingo 7 subirán al escenario Vilma Palma e Vampiros y el cierre estará a cargo de Dale Que Va. Además, se sumarán artistas regionales y, por primera vez, habrá un segundo escenario en simultáneo para dar lugar a músicos locales, un pedido histórico de la comunidad artística.

El intendente de Choele Choel Diego Ramello mostró la resolución que declara el tradicional evento como fiesta nacional. Foto gentileza.

En sus últimas ediciones, el predio se colmó de gente y convirtió al festival en un fenómeno popular. Con la flamante categoría nacional, se espera una convocatoria aún más grande, con fuerte impacto turístico y económico en hoteles, restaurantes y comercios de Choele y el Valle Medio. “El objetivo es que sea una verdadera fiesta popular, abierta a todos”, remarcó el intendente.

Habrá un gran bingo millonario y sortearán dos autos 0KM. Foto gentileza.

Siguiendo la tradición de los grandes festivales del país, se lanzó el Bingo de la Fiesta, que sorteará 24 premios por más de 75 millones de pesos, incluidos dos autos cero kilómetro.

La Fiesta Nacional del Folklore y la Familia busca consolidar a Choele Choel como epicentro cultural del Valle Medio y al mismo tiempo reconocer la identidad de una comunidad que durante décadas sostuvo este encuentro. “Choele se proyecta al país como una ciudad capaz de organizar grandes eventos y, al mismo tiempo, mostrar lo mejor de su gente y su cultura”, celebraron desde el municipio.

Desde Choele Choel, un guiño a María Becerra

La presentación dejó además un guiño a la artista número uno de la música argentina: María Becerra, quien tiene raíces choelenses y expresó, en varias ocasiones, sus ganas de volver a la ciudad donde vive parte de su familia.

Aunque su presencia no será posible este año por cuestiones de agenda y recursos, Ramello expresó: “Sería un honor y un orgullo poder tener a María en esta fiesta o en cualquier actividad que desee hacer en Choele”, en un gesto de admiración hacia la popular cantante.