Dónde se hará el desfile por el aniversario de Neuquén: horarios, calles afectadas e inauguraciones

El anterior aniversario de Neuquén tuvo su desfile en el oeste. Foto: Archivo Oscar Livera.

Neuquén prepara actividades de festejo por sus 121 años. Desde el Municipio capitalino informaron que este sábado se hará un desfile cívico militar. «Los esperamos a todos para compartir este momento tan especial, donde reafirmamos que somos la capital que más crece”, invitó el intendente Mariano Gaido. Los horarios y calles afectadas.

Lugar y horario del desfile por el aniversario de Neuquén

Del desfile participarán más de 100 agrupaciones de la ciudad, incluyendo clubes, equipos municipales y fuerzas armadas y de seguridad con asiento en la región.

El Municipio indicó que se llevará a cabo en la calle Obrero Argentino, entre Chocón y Copahue. El evento comenzará a las 14 y se estima que se extenderá por varias horas, finalizando alrededor de las 18.

Durante el tiempo que dure la actividad estará interrumpido en el sector la circulación vehicular.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, recordó que el año pasado el desfile se realizó en el oeste de la ciudad, sobre calle Necochea, y que la decisión de hacerlo en el este de la ciudad este año se tomó para continuar descentralizando los eventos.

Las otras actividades por el aniversario de Neuquén

Desde el Ejecutivo mencionaron que el sábado 13, a las 10, se inaugurará el Balcón del Valle, con los nuevos miradores.

En tanto, el lunes 15, la agenda continuará con la entrega e inauguración de 418 lotes con servicio en el barrio Z1.

Además, la semana de festejos culminará con el lanzamiento de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026, que tendrá su anuncio oficial en la ciudad el 22 de septiembre. El lanzamiento oficial en Buenos Aires se realizará en noviembre.

Recordaron que este viernes será la inauguración de la Feria Internacional del Libro, una actividad que se extenderá durante diez días.