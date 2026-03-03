Choele Choel recibe a unas 120 casas rodantes y motorhomes desde este jueves, en la Isla 92

La postal no será habitual: más de 120 casas rodantes y motorhomes estacionados frente al río, familias compartiendo mates al atardecer y un movimiento turístico que transformará por un fin de semana a Choele Choel en punto neurálgico del turismo itinerante argentino. La ciudad cabecera del Valle Medio será sede del Encuentro Rodantero 2026 desde este jueves hasta el sábado y se prepara para recibir a viajeros de distintos puntos del país.

El escenario elegido es la emblemática Isla 92, un espacio natural que combina amplitud, arboleda y cercanía al casco urbano. Allí se concentrarán los vehículos recreativos que llegarán, en su mayoría, en parejas y familias que adoptaron el rodantismo como forma de vida y de viaje.

En este lugar es que se celebrará «Choele rodante 2026», desde este jueves al sábado.



En el universo viajero, “rodantero” es mucho más que quien posee una casa rodante o un motorhome: es quien elige la ruta como experiencia y los encuentros como instancia de comunidad. Estos eventos se replican a lo largo del país y funcionan como verdaderas celebraciones itinerantes donde se comparten historias, recorridos y destinos.

Para Choele, la designación como sede representa un paso más en su consolidación como ciudad anfitriona de eventos masivos y convocantes. En los últimos años, la localidad ha fortalecido su perfil organizativo, combinando infraestructura, espacios públicos amplios y una agenda que busca integrar cultura, deporte y turismo.

Una vista de la Isla 92, en Choele Choel.



La organización de este encuentro en su primera edición -denominado “Choele rodante 2026”- está a cargo de un grupo de vecinos que participan activamente de este tipo de convocatorias en distintos puntos de la Argentina y que impulsaron la llegada del evento al Valle Medio. El trabajo articulado permitió definir un espacio exclusivo dentro de la Isla 92, preparado para garantizar comodidad a los participantes sin interferir con el uso habitual del predio por parte de vecinos y turistas.

Además del estacionamiento y la logística para los vehículos, este fin de semana incluirá la participación de artesanos, emprendedores y propuestas gastronómicas locales, generando un movimiento económico adicional y ampliando la experiencia para visitantes y residentes.



La expectativa es alta. Más allá del impacto visual, una verdadera “ciudad rodante” instalada a la vera del río, el Encuentro Rodantero 2026 posiciona a Choele dentro del circuito nacional de eventos vinculados al turismo alternativo. En un contexto donde las experiencias al aire libre y el turismo en movimiento ganan protagonismo, la ciudad apuesta a consolidarse como punto estratégico de recepción, encuentro y hospitalidad.

Por unos días, Choele no será solo un lugar de paso: será destino.