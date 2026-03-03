Choele Choel recibe a unas 120 casas rodantes y motorhomes desde este jueves, en la Isla 92
Gran expectativa por esta primera edición de “Choele rodante 2026”. Quiénes lo organizan. Con qué propósito. El encuentro será una verdadera celebración de un estilo de vida, adelantan.
La postal no será habitual: más de 120 casas rodantes y motorhomes estacionados frente al río, familias compartiendo mates al atardecer y un movimiento turístico que transformará por un fin de semana a Choele Choel en punto neurálgico del turismo itinerante argentino. La ciudad cabecera del Valle Medio será sede del Encuentro Rodantero 2026 desde este jueves hasta el sábado y se prepara para recibir a viajeros de distintos puntos del país.
El escenario elegido es la emblemática Isla 92, un espacio natural que combina amplitud, arboleda y cercanía al casco urbano. Allí se concentrarán los vehículos recreativos que llegarán, en su mayoría, en parejas y familias que adoptaron el rodantismo como forma de vida y de viaje.
En el universo viajero, “rodantero” es mucho más que quien posee una casa rodante o un motorhome: es quien elige la ruta como experiencia y los encuentros como instancia de comunidad. Estos eventos se replican a lo largo del país y funcionan como verdaderas celebraciones itinerantes donde se comparten historias, recorridos y destinos.
Para Choele, la designación como sede representa un paso más en su consolidación como ciudad anfitriona de eventos masivos y convocantes. En los últimos años, la localidad ha fortalecido su perfil organizativo, combinando infraestructura, espacios públicos amplios y una agenda que busca integrar cultura, deporte y turismo.
La organización de este encuentro en su primera edición -denominado “Choele rodante 2026”- está a cargo de un grupo de vecinos que participan activamente de este tipo de convocatorias en distintos puntos de la Argentina y que impulsaron la llegada del evento al Valle Medio. El trabajo articulado permitió definir un espacio exclusivo dentro de la Isla 92, preparado para garantizar comodidad a los participantes sin interferir con el uso habitual del predio por parte de vecinos y turistas.
Además del estacionamiento y la logística para los vehículos, este fin de semana incluirá la participación de artesanos, emprendedores y propuestas gastronómicas locales, generando un movimiento económico adicional y ampliando la experiencia para visitantes y residentes.
La expectativa es alta. Más allá del impacto visual, una verdadera “ciudad rodante” instalada a la vera del río, el Encuentro Rodantero 2026 posiciona a Choele dentro del circuito nacional de eventos vinculados al turismo alternativo. En un contexto donde las experiencias al aire libre y el turismo en movimiento ganan protagonismo, la ciudad apuesta a consolidarse como punto estratégico de recepción, encuentro y hospitalidad.
Por unos días, Choele no será solo un lugar de paso: será destino.
