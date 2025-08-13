Choque y caos vehicular en pleno centro de Neuquén este miércoles: qué pasó

Este miércoles en pleno centro de Neuquén, el tráfico se volvió un caos. Según fuentes policiales, se confirmó a Diario RÍO NEGRO que se produjo un fuerte choque entre Avenida Argentina y calle Leloir, corredor Dr. Ramón, lo que provocó gran congestión en el tránsito. Agentes policiales trabajan en la zona y hasta el momento sólo se registraron daños materiales.

El comisario inspector y coordinador operativo de la Dirección de Tránsito Neuquén, Nicolás Corzo, informó que se trató de un choque entre una camioneta Volkswagen Amarok y un Chevrolet Corsa, quienes sufrieron grandes daños materiales.

Asimismo, según las imágenes la camioneta quedó cruzada sobre la Avenida Argentina, con un impacto sobre el lateral izquierdo, mientras que el Corsa, quedó sobre el sector de cruce, con un importante daño en la trompa.

De esta manera, personal de tránsito trabajan en la zona desviando los vehículos sobre Avenida Argentina, ya que el tráfico, sobre todo sobre calles Leloir y Dr Ramón es bastante pesado.

Dos sismos esta madrugada en Vaca Muerta: uno de magnitud 3,1 cerca de Añelo

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) informó que hubo dos temblores en cercanías de Añelo, localidad cabecera de Vaca Muerta. Señaló que el sismo de mayor intensidad fue de magnitud 3,1.

Según informó el Inpres, ocurrió un sismo esta madrugada a las 01:42. Tuvo su epicentro a 102 kilómetros al noroeste de Neuquén. Fue a 10 kilómetros de profundidad.