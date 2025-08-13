Marchan por Elizabeth Martínez, la mujer que murió al ser atropellada en la Ruta 7: será este jueves en Centenario

La muerte trágica de Elizabeth Martínez conmocionó a todo Centenario. La mujer de 53 años fue atropellada el 1 de agosto en la Ruta 7 por una joven que se dio a la fuga y posteriormente se entregó. A varios días del hecho, vecinos y la Agrupación Estrellas Amarillas Centenario convocaron a marchar este jueves.

La convocatoria fue lanzada en redes sociales. En el mismo informaron que este jueves 14 de agosto la familia se movilizará en Centenario exigiendo justicia.

Según lo detallado será una marcha «pacífica» con el único objetivo de exigir justicia por la mujer. La concentración será a las 9 y el punto de encuentro será la plaza Los Pioneros.

Desde Centenario Digital detallaron que desde la plaza seguirán hasta la comisaría Quinta donde se manifestarán para pedir prisión para la responsable del hecho.

Cómo fue el choque donde murió Elizabeth Martínez

El siniestro ocurrió el viernes 1 de agosto a las 8.30, en el ingreso a Centenario por Ruta 7, a pocos metros del cementerio. Según explicaron desde la Policía, el auto chocó a la mujer, por motivos que aún se intentan esclarecer y luego escapó del lugar.

La víctima fatal era quién conducía la moto. El comisario inspector Nicolás Corzo, confirmó que era una mujer de 53 años. Criminalística ya comenzó con las pericias de rigor.

Algunas horas más tarde la conductora del vehículo se entregó en la comisaría, confirmaron fuentes cercanas a Diario RÍO NEGRO. Ahora deberá esperar una eventual formulación de cargos.

Aun con el impacto latente de la muerte de Elizabeth Martínez en la Provincial N° Ruta 7 en Centenario, un nuevo dato judicial aportó dramatismo al hecho que tiene como imputada a una mujer que cruzó en rojo un semáforo.

Según se conoció, la conductora había protagonizado otro incidente vial en 2024, en el que lesionó y puso en riesgo la vida de su hijo de un año. En ese hecho, conducía bajo los efectos del alcohol. Si bien el propio Ministerio Público Fiscal había informado que en ese hecho el menor había perdido la vida, luego corrigió la información y detalló que producto del impacto, el pequeño resultó gravemente herido con traumatismos en su cráneo.