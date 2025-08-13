Miércoles calmo en el Alto Valle: ¿cuándo vuelve el viento fuerte a Neuquén y Río Negro?

Este miércoles el Alto Valle se espera una jornada calma. Si bien las primeras horas del día se sintieron más frescas, por la tarde se esperan temperaturas templadas. Te contamos el detalle del pronóstico para hoy y cuándo vuelve el viento.

En la capital de Neuquén, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional se espera una jornada con temperaturas que van de los 4°C a los 13°C. Los cielos estarán parcialmente cubiertos y por la noche habrá más presencia de nubes. No habrá viento.

El panorama cambia a partir del jueves por la tarde. El pronóstico indica que las ráfagas alcanzarían intensidades de hasta 59 km/h y se extenderían hasta el sábado.

En Roca será un miércoles templado, pero el jueves el viento cobrará protagonismo

Para la ciudad de General Roca, se espera una jornada templada con temperaturas que irán desde los 4°C a los 13°C. Los cielos también se mantendrán cubiertos.

Mañana, jueves, los vientos comenzarán a sentirse a partir de la tarde noche con ráfagas de hasta 50km/h. Continuarán presentes hasta el sábado.