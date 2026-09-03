Chubut prepara la reforestación de 127 hectáreas afectadas por incendios con más de 100.000 árboles nativos

El futuro verde de Chubut cobra nueva fuerza. Tras las huellas devastadoras de los incendios forestales, la reforestación provincial suma un hito clave: más de 100.000 plantines de especies nativas ya están en manos de la Secretaría de Bosques listos para echar raíces. Esta acción se concreta en el marco de la iniciativa ProCLIM-AR, un proyecto estratégico impulsado para acelerar la recuperación ambiental y construir un territorio más resiliente frente al cambio climático.

La adquisición incluye 73.000 cipreses de la cordillera, 35.000 coihues y 1.100 alerces, producidos en viveros forestales de la provincia. Los trabajos están previstos para los meses de septiembre y octubre y alcanzarán aproximadamente 127 hectáreas distribuidas en reservas y áreas naturales protegidas de Chubut.

La iniciativa forma parte de “Restauración de Paisajes Forestales” que lidera Fundación Vida Silvestre Argentina, en el marco del proyecto ProCLIM-AR, en acompañamiento a la actualización e implementación del Programa Integral de Manejo y Restauración de Grandes Áreas Afectadas por Incendios Forestales en las temporadas 2014-2015, una estrategia de recuperación con visión a 30 años impulsada por la Secretaría de Bosques de Chubut.

“Estos 109.100 plantines de especies nativas llegan al territorio para contribuir a la restauración de áreas afectadas por incendios, gracias a la articulación del trabajo con la Secretaría de Bosques de Chubut y ReforestArg, y como parte de un compromiso mucho más amplio asumido por el proyecto ProCLIM-AR. Se busca planificar y organizar procesos de restauración del paisaje en áreas más amplias, afectadas por los incendios ocurridos entre 2014 y 2015” señaló Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina.

Se adquirieron 109.100 plantines de especies nativas. Foto: gentileza

“Este proceso -agregó- nos permitió articular el trabajo con numerosas organizaciones y referentes comunitarios, con quienes acordamos diferentes formas de recuperar el bosque nativo en un área de enorme importancia para la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y, especialmente, para las personas que habitan estos territorios y comprometen día a día su tiempo y esfuerzo para conservar y restaurar el bosque andino-patagónico».

Las áreas seleccionadas fueron afectadas por grandes incendios, principalmente los ocurridos durante la temporada 2014-2015 como así también los más recientes. La selección de los sitios se realizó a partir de criterios técnicos que priorizan el grado de afectación por el fuego, la presencia de especies nativas y exóticas y las posibilidades de recuperación natural.

La restauración no será igual en todos los sitios. En algunos sectores se plantarán árboles nativos directamente en áreas quemadas; mientras que en otros será necesario realizar previamente raleos, apertura de claros y eliminación de renovales de pino que surgieron después de los incendios. De esta manera, se busca generar condiciones adecuadas para que las especies nativas puedan establecerse y recuperar progresivamente el bosque.

“Después de años de trabajo, entendimos que los bosques se restauran con las reglas de la naturaleza. Por eso, en vez de competir entre las organizaciones ambientales, decidimos potenciarnos entre nosotros como lo hacen las diferentes especies de un ecosistema natural. Fundación Vida Silvestre aportó los árboles; la Secretaría de Bosques de Chubut, el conocimiento local y ReforestArg, la fuerza de plantación”, destacó Tobías Merlo, fundador y director de ReforestArg.

Una de las técnicas principales será la plantación en “bosquetes” o pequeños grupos de árboles, que busca imitar la forma en que naturalmente se regenera el bosque. En determinados sectores se prevén grupos de alrededor de 30 árboles, con distancias entre ellos que permitan favorecer su desarrollo.

Se adquirieron 109.100 plantines de especies nativas. Foto: gentileza

La intervención también contempla el monitoreo a largo plazo. Se instalarán aproximadamente 30 parcelas para evaluar la evolución de las plantaciones y conocer cuántos árboles sobreviven, cuánto crecen y qué daños pueden sufrir, por ejemplo, por el ramoneo de animales. Esta información permitirá evaluar los resultados y ajustar las futuras acciones de restauración.

Restaurar un bosque después de un incendio es un proceso que lleva años. Por eso, además de volver a plantar especies nativas, el objetivo es generar información que permita tomar mejores decisiones y acompañar la recuperación de estos ecosistemas a largo plazo.