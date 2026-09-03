Qué es el proyecto ANDES que funcionará dentro del mega túnel que unirá Argentina y Chile

Argentina y Chile proyectan concretar una de las obras más ambiciosas de Latinoamérica: un mega túnel para cruzar la Cordillera de los Andes de forma más rápida y segura. Denominado Túnel de Agua Negra, busca conectar la provincia de San Juan con la región chilena de Coquimbo.

Además, esta megaobra genera una enorme expectativa porque albergará en su interior el laboratorio subterráneo del proyecto ANDES.

Qué es el proyecto ANDES

El proyecto ANDES, llamado así por sus siglas en inglés “Agua Negra Deep Experiment Site”, es uno de los aspectos más llamativos del futuro túnel Agua Negra. Se trata de un laboratorio científico subterráneo que se ubicará bajo la Cordillera de los Andes, integrado al megaemprendimiento vial.

Según la información oficial publicada por el Gobierno argentino, se trata de una propuesta para construir un laboratorio dedicado principalmente a la investigación de astropartículas, es decir, partículas provenientes del espacio y fenómenos vinculados con el Universo.

Está previsto que el sitio funcione por 100 años desde su puesta en marcha. La iniciativa está vinculada a investigadores argentinos y cuenta con la participación del Instituto de Tecnologías en Detección y Astropartículas (ITeDA), dependiente de la CNEA y el CONICET.

Si bien actualmente se está adaptando el diseño y definiendo la operación, la ubicación bajo una enorme mole de roca no es casual: la montaña funciona como un escudo natural frente a la radiación cósmica, lo que permite realizar experimentos de alta sensibilidad imposibles de concretar en la superficie. Entre las investigaciones previstas destaca el estudio de partículas como los muones.

Proyección del laboratorio subterráneo y “Túnel Agua Negra”

La instalación está proyectada para funcionar dentro del complejo del futuro Túnel de Agua Negra, aunque totalmente independiente de los ductos destinados al tránsito vehicular.