Agua para 100.000 habitantes: cómo avanza la obra que transformará el abastecimiento en la Costa Atlántica

El Gobierno de Río Negro mantiene en marcha cuatro frentes de obra del Plan Director de Agua en la Costa Atlántica, una de las principales intervenciones de saneamiento que se ejecutan en la provincia y que busca fortalecer un servicio esencial para el crecimiento de las localidades de la región.

El proyecto contempla mejoras en la producción, reserva y distribución de agua potable, con una planificación que permitirá atender la demanda de las próximas dos décadas y alcanzar una capacidad para abastecer a una población de hasta 100.000 habitantes.

La obra cuenta con financiamiento de la CAF y representa una inversión superior a los $24.000 millones.

Obras en distintos puntos de la Costa Atlántica

Los trabajos se desarrollan de manera simultánea en Las Grutas, San Antonio Oeste y San Antonio Este, con intervenciones destinadas a reforzar distintas etapas del sistema de abastecimiento.

En Las Grutas continúa la construcción de las nuevas cisternas Cerro Banderita y Golf, que tendrán una capacidad de reserva de 2 millones de litros cada una.

La incorporación de estas cisternas permitirá ampliar el volumen de agua almacenada y mejorar la distribución, especialmente ante el crecimiento de la localidad y el incremento de la demanda que se registra durante la temporada turística.

En tanto, en la planta potabilizadora de San Antonio Oeste se construye una nueva sala química junto con los sedimentadores correspondientes a los módulos de potabilización 1 y 2.

Estas obras están destinadas a ampliar la capacidad de producción de agua potable del sistema que abastece a la región.

Otro de los frentes se encuentra en San Antonio Este, donde comenzaron las excavaciones para la construcción de una nueva cisterna de 1 millón de litros de capacidad.

A su vez, en el tramo final del canal Ingeniero Suárez se trabaja en un nuevo reservorio destinado al almacenamiento de agua cruda.

Una obra pensada para el crecimiento

El Plan Director de Agua busca atender las necesidades actuales de abastecimiento, pero también dejar preparada la infraestructura para el crecimiento futuro de la Región Atlántica.

La intervención apunta a fortalecer el sistema que abastece a San Antonio Oeste, San Antonio Este y Las Grutas, incorporando mayor capacidad de producción y almacenamiento y mejorando las condiciones para la distribución del recurso.