Legislatura de Río Negro: el quiebre en el bloque de JSRN se coló en el inicio de la sesión

La ratificación del convenio firmado entre la Provincia de Río Negro y el gobierno Nacional para la reparación y mantenimiento de las rutas 22 y 151 y la posible comercialización de carnes silvestre aparecen como temas candentes en la sesión legislativa que se desarrolla este jueves.

Más allá de los amplios respaldos en comisión, son iniciativas que algunos legisladores van a cuestionar en el recinto, sin embargo el debate inicial fue sorpresivo porque se coló la interna del bloque de Juntos Somos Río Negro cuando el presidente del cuerpo, Pedro Pesatti, puso a consideración la versión taquigráfica de la sesión anterior. Hubo cuestionamientos de los legisladores Marcela González Abdala y Daniel Sanguinetti y una ácida respuesta de Facundo López.

La primera cuestionó ese documento porque dijo que no reflejaba lo ocurrido en la sesión de principios de agosto por su apartamiento de una de las comisiones permanentes del cuerpo y pidió una investigación mientras que su colega indicó «una sucesión de hechos que ocurren desde hace tiempo», dijo que se «falsificó un documento público» y lamentó que «somos ocho legisladores -el 18% de la Cámara- que decidimos tomar otros rumbos y estamos en suspenso» en relación a varios pedidos de reconocimientos de nuevos bloques que no fueron autorizados por la presidencia de la Legislatura.

Sanguinetti habló de «avasallamiento» porque se trata de legisladores «sin oficinas», «sin asesores» y «sin puntos», y marcó que se toman decisiones «impulsivas» y «de prepo».

«Hablo de pares no de legisladores de distintas categorías» agregó Sanginettti y recordó palabras del gobernador Alberto Weretilneck que repetidamente señala que «no hay rionegrinos de primera y rionegrinos de segunda» y puntualizó que son «situaciones de discriminación».

López, titular del bloque del oficialismo, se manifestó «sorprendido por los delitos denunciados» y recordó la obligación como funcionarios públicos de presentarse en sede judicial y recordó que «la representación» en las comisiones corresponde «a Juntos Somos Río Negro» y «las comisiones se constituyen por proporción de los bloques».

En referencia a González Abdala y Sanguinetti indicó que «los legisladores definieron no pertenecer» a ese espacio y remarcó que «las decisiones tienen consecuencias políticas» mientras que hay otros legisladores «que sin ser transfugas siguen defendiendo los colores de mi partido».

López enfatizó que la representación de JSRN en las diferentes comisiones «las defino yo», ratificó que «tienen asesores, puntos y oficinas», porque «no hay legisladores de primera o de segunda» sino «hay mayorías y minorías», defendió la actuación de los taquígrafos «que son trabajadores honestos» y remarcó que «no hemos hecha nada ilegal».

Santiago Ibarrolaza le reclamó a Pesatti una investigación sobre el tema, pero la situación quedó resuelta con la aprobación mayoritaria del cuerpo de la discutida versión taquigráfica.